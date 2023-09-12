انت الان تتابع خبر بعد المغرب.. فلكي شهير يرد على تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس حول احتمال وقوع زلزال مماثل في مصر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تأثرت مصر بزلزال المغرب حيث أكد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يتم تسجيل أي تأثير للزلزال الذي ضرب المغرب على مصر. وأضاف القاضي أن مصر تقع خارج حزام الزلازل وأن المسافة بين البلدين تبلغ أكثر من 3200 كيلومتر، مما يعني عدم تأثر مصر بتداعيات الزلزال أو توابعه. وأشار إلى أن ما تعرضت له المغرب وسوريا سابقًا لم يؤثر على مصر.

وفيما يتعلق بتنبؤات العالم الهولندي، أوضح القاضي أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل لأنها ظاهرة طبيعية، ولو كانت هناك أجهزة للتنبؤ لاستخدمتها الدول المتقدمة التي تعاني من الزلازل باستمرار مثل اليابان. وأشار إلى أن تنبؤات العالم الهولندي لا تحظى بمتابعة واسعة ولا يتابعها سوى من المنطقة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة للمخاوف من حدوث تسونامي في مصر بسبب العاصفة دانيال، فأوضح القاضي أن تسونامي يحدث نتيجة لزلازل في البحر أو على المناطق الساحلية مباشرة، وليس له علاقة بالعواصف. وبالتالي، لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في مصر.