انت الان تتابع خبر الوقاحة على اصولها.. صيدلي يستغل الصيدلية ويقوم بالتعدي على فتيات..تفاصيل تكشف لأول مرة حول ابشع حادثة في مصر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تقدم تقرير الفحص الفني الخاص بفيديوهات عنتيل مدينة نصر، الصيدلي خ ت، مفاجأة صادمة. حيث اتهمته زوجته بالاعتداء على سيدات وبنات صغيرات داخل الصيدلية بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر.

وقد كشف التقرير عن وجود مقطع فيديو مدته 15 دقيقة، تم تصويره في تاريخ 3 يوليو 2019 الساعة 8.30 مساءً، يظهر فيه الحجرة الداخلية للصيدلية. ويظهر في الفيديو عنتيل مدينة نصر وهو يتجول في الحجرة، بينما تحمل سيدة صغيراً في يدها ويتبعها الصيدلي مدينة نصر.

وفي المقطع، تظهر السيدة وهي ترتدي عباءة سوداء وطرحة بيضاء بها نقط سوداء، وتظل منتظرة حتى يحضر عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - ويرفع ملابسها ويبدأ في فحصها بالسماعة على ظهرها وهي تحمل الطفل.

ويظهر الفيديو أن العنتيل قام بمضايقة السيدة وتحرش بها بشكل كبير، حيث لمس جسدها بشكل مفرط ثم قام بحملها واحتضانها. وبعد ذلك، وضعت السيدة الطفل على الأرض وبدأت في ترتيب ملابسها، وظلت واقفة حتى انتهاء الفيديو.

وكانت المفاجأة الحقيقية عند ظهور نفس السيدة في مقطع فيديو آخر، تم تصويره من كاميرا أخرى في صيدلية عنتيل مدينة نصر. ويبلغ طول المقطع 11.7 دقيقة، وتم تصويره في نفس التاريخ ولكن الساعة 8.45 مساءً.

في الفيديو الثاني، يظهر العنتيل وهو يحتضن السيدة من الخلف وهي تحمل الطفل على يدها. ثم ينصرف العنتيل ويتجول في الحجرة الداخلية للصيدلية، ويدخل ويخرج طوال مدة الفيديو.



كشفت التحقيقات عن قيام صيدلي في مدينة نصر بأفعال مشينة، حيث قام بتصوير ضحاياه باستخدام كاميرات المراقبة في الصيدلية وحفظ تلك الفيديوهات على هارد ديسك داخل ملفات تحمل أسماء الفتيات والسيدات. تبين أن بعض هؤلاء الضحايا كانوا يترددون على الصيدلية بشكل متكرر، وقد كان الصيدلي يستدرجهم إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة طريقهم، ثم يقوم بالاعتداء عليهم في غضون دقائق قليلة.



تم تحليل مقاطع الفيديو العشرين التي تم ضبطها على فلاشة قدمتها محامية من طرف طليقة الصيدلي. وقد أظهرت هذه المقاطع تورط المتهم في استدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية، ثم قيامه بتمزيق ملابسهن ووضع سماعة الكشف على أجزاء حساسة في أجسادهن. وقد تم توثيق أيضًا لحظات احتضان الصيدلي لبعض القاصرات في تلك المقاطع الفيديو.