انت الان تتابع خبر ساعات قليلة تفصل الأردن عن أسوأ كارثة "... خبير طقس أردني يفجر مفاجأة مدوية جعلت الأردنيين في حالة صدمة بخصوص إعصار دنيال ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أنها تتابع حركة العاصفة دانيال عن طريق الأقمار الصناعية وتحليلات النماذج العددية. تأثرت اليونان مؤخرًا بالعاصفة وتؤثر منذ صباح الأحد على السواحل الليبية.

شهدت المناطق المحاذية للسواحل الليبية سرعة رياح تراوحت بين 70 و 80 كم/ساعة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن العاصفة ستتحرك باتجاه الأراضي المصرية لتجلب المزيد من الأمطار، ولكن عندما تصل إلى اليابسة ستفقد جزءًا كبيرًا من قوتها وستهدأ سرعة الرياح قليلًا. أما بالنسبة للأردن، فقد أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن تأثير هذه العاصفة على المملكة سيقتصر على حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضاف أن عدم الاستقرار الجوي سيؤدي يومي الثلاثاء والأربعاء إلى نشاط متقطع للرياح، وقد تصل سرعتها في بعض المناطق، خاصة الجنوبية الشرقية، إلى 40-30 كم/ساعة. وهذا سيؤدي إلى إثارة الغبار، كما ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة يوم الأربعاء، مع احتمال ضعيف لتساقط زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الجنوبية المحدودة.