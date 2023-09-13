انت الان تتابع خبر تبييض الوجة وتقشير اليدين في 5 دقائق بياض فوري بوصفة قنبلة هتخلي اليدين بيضة زي القشطة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الاهتمام باليدين أمرًا مهمًا للسيدات والفتيات، حيث تعكس نظافة اليدين الاهتمام بالنفس. كما أن اليدين تتعرض باستمرار لأشعة الشمس مما يؤدي إلى اسمرارهما. ومع ذلك، هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها في المنزل لتفتيح اليدين بسرعة.

تبييض اليدين يعتبر هدفًا رئيسيًا للعديد من السيدات، حيث يمكن من خلاله الاعتناء بالذات والحصول على يدين بيضاوين خاليتين من التصبغات والاسمرار. في هذا المقال، سنستعرض أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها في المنزل لتحقيق هذا الهدف.

إحدى الوصفات الفعالة لتبييض اليدين هي وصفة النشا. يمكن من خلالها تفتيح اليدين بشكل ملحوظ في وقت قصير. وفيما يلي خطوات هذه الوصفة:

في وعاء مناسب، ضعي كمية من النشا وأضيفي الخل، ثم قومي بالتقليب حتى تحصلي على خليط يشبه العجين.

قومي بغسل يديك جيدًا قبل وضع القناع وجففهما بشكل جيد.

يتم وضع الخلطة على اليدين مباشرة والبدء في تحريكها بحركات دائرية وهو ما يؤدي إلى سرعة تفاعل الخلطة مع اليدين.

بعد الانتهاء من عملية التدليك يتم تركها على اليدين حوالي ربع ساعة دون إزالة أي جزء من الوصفة.

يتم إزالة الوصفة من اليدين مباشرة وغسلها بشكل جيد ولابد من تجفيفها حتى يتم التخلص من الماء وآثار الوصفة عليها.

من الأفضل أن يتم وضع مرطب مناسب للبشرة على اليدين منعًا لحدوث أي تشققات.

يجب تطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً من أجل القضاء على البقع والتصبغات الناتجة عن العوامل المختلفة.

وصفة الدقيق والزبادي لتبييض اليدين

تعد وصفة الدقيق والزبادي من أهم الوصفات التي تساعد على تفتيح اليدين بسرعة كبيرة، وتتضح خطوات الوصفة فيما يلي:

يتم إحضار ملعقتين كاملتين من الدقيق مع الزبادي والبدء في خلطهما جيدًا حتى يتم الحصول على قوام عجين متماسك ويتم تركها حوالي عشر دقائق حتى تندمج معًا.

لابد من وضع هذا الخليط مباشرة على اليدين وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة كاملة مع استمرار عملية التدليك الخفيف بهدف التقشير.

يتم إزالة الوصفة بشكل نهائي من خلال غسل اليدين بالماء البارد جيدًا.



سيتم ملاحظة نتائج فعالة من الاستخدام الأول لهذه الوصفة. تعتبر عملية تبييض وتقشير اليدين في المنزل مهمة سهلة للغاية. يتعرض اليدين لمشاكل جلدية كثيرة نتيجة للعمل الشاق طوال اليوم. لذا، يمكن تجديد النضارة لليدين عن طريق استخدام خلطة تبييض وتقشير. باستخدام مكونات طبيعية سهلة، يمكن تحقيق تبييض وتقشير اليدين بسهولة وبدون مجهود. يمكن ملاحظة النتائج فوراً من الاستخدام الأول.