معجزة ربانية بين يديك متوفر بمطبخك بهار رخيص الثمن و متوفر بقوة يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز وينظيم مستويات الكولسترول ! (تعرف عليه)

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الرياض - روايدا بن عباس - الثوم هو توابل الطبخ الأكثر استخدامًا لإضافة رائحة ونكهة للأطباق الغذائية، ولكن له أيضًا فوائد صحية مهمة.

وفقًا للطبيبة سارة برايور، يمكن للثوم أن يخفض مستويات السكر في الدم بسرعة وفعالية لمرضى السكري. يحتوي الثوم على مركب يسمى "أجوين"، والذي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 25٪.

ويمكن أيضًا لفصين من الثوم أن يساعدا في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

لا يجب أن يتم تناول الثوم فقط في شكله النقي، بل يمكن استخدام زيت الثوم كمكمل غذائي يضاف إلى الطعام. يزيد زيت الثوم من امتصاص الجلوكوز بشكل فعال أيضًا.

أظهرت دراسة حديثة أن زيت الثوم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من فقدان البروتين عبر الكلى، وهو مشكلة شائعة لدى مرضى السكري.

نُشرت هذه الدراسة الشاملة حول علاقة تناول الثوم ومستويات السكر في الدم في مجلة "Food & Nutrition Research".