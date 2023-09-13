انت الان تتابع خبر فضيحة صادمة للإعلامية اللبنانية الفاتنة انابيلا هلال.. زوجها يصورها ةهي باوضاع مخلة ثم ينشر الصور لأسباب لا تخطر على بال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار طبيب التجميل اللبناني نادر صعب صدمة بين الناشطين بعد تعليقه على تعري زوجته الإعلامية أنابيلا هلال. وفي حديثه مع مجلة "فوشيا"، قال نادر صعب: "ألتقط لها الصور بتلك الملابس. نحن نحب أن ننشر الفرحة والبهجة في كل مكان، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد". وأضاف: "لا أسميها انتقادات، هي مجرد تعليقات، وأعتبرها نجاحاً لها".

وفي رد على سؤال المتابعين عن مكان زوجها عندما ترتدي أنابيلا ملابس مثيرة، قال نادر: "على العكس أنا أقبل. نحن أناس منفتحون ونحب أن نعبر في لبنان عن الحضارة التي نعيش فيها". وأضاف: "نحن لا نعيش في بلد يفرض علينا الظهور بملابس محتشمة. أنا إنسان ثقافتي وحضارتي وديني لا يملون علينا الظهور محتشمين. دائماً نرتدي هكذا".

وأكد نادر صعب أن سعادتهما وانسجامهما أمام الكاميرا ليس مزيفاً. ورد بالقول: "لا نهتم بما يقوله الآخرون. نحن نعيش أجمل أيام حياتنا ورغم مرور سنوات على زواجنا، ولكن كأنه أول يوم".

تصريحات نادر أثارت غضب المتابعين، حيث جاءت التعليقات: "بس التعري عمره ما كان يحضر.. وأنتم فاهمين الاحتشام تخلف ورجعية". وكتب آخر: "دكتور ومتعلم.. وفهمان الانفتاح إنه مرته تشلح! ولله في خلقه شؤون".

تعرض الكاتب لانتقادات قوية من قبل المتابعين، حيث قال أحدهم بغضب: "ما هذا الحديث عن الدين والانفتاح؟ أنت تقوم بتجميع كلمات متقاطعة بدون أي معنى. حتى الدين المسيحي لا يسمح بمثل هذه التجارة في الأديان والحضارات".