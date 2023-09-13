انت الأن تتابع خبر رجل متهور غلبت عليه رجولته لشدة جمال نانسي عجرم بقبلة مفاجئة أمام كافة الجمهور.. لن تتوقعوا ردة فعلها التي صدمت الجميع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت النجمة نانسي عجرم عن مفاجأة خاصة تحضّر لها بمناسبة يوم ميلادها في 16 مايو الحالي، حيث أعلنت أن الاحتفال سيكون مختلفاً هذا العام وسيشمل جمهورها ومحبيها.

نشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو على حسابها في "انستغرام" ظهرت فيه بملابس عادية وتحدثت بطريقة عفوية عن المفاجأة والطريقة الجديدة التي ستعتمدها للاحتفال بيوم ميلادها.

قالت في تعليقها "هذا العام، أرغب في الاحتفال بعيد ميلادي معكم، أرجوكم أرسلوا لي كل ما ترغبون في قوله لي عبر انستغرام وتويتر وفيسبوك، وفي يوم 16 مايو سأجيب على جميع الأسئلة والتهاني.

هذا العام سنحتفل معاً، أحبكم كثيراً" تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف محرج خلال إحيائها حفلاً في العاصمة العراقية بغداد مؤخراً، مما جعلها تشعر بالحيرة حول الرد المناسب على الواقعة.

استخدمت نانسي عجرم دبلوماسيتها وابتسامتها الودية المعهودة للتعامل مع هذا الموقف الصعب أثناء تواجدها على المسرح لأداء الأغاني، قام أحد المعجبين من الجمهور بمصافحتها وملامسة يدها، ثم قبّل يدها عدة مرات ورفض تركها، مما وضع نانسي في موقف محرج وصعب.

لكن نانسي عجرم تصرفت بذكاء وأخذت يدها بلطف وطلبت بابتسامة هادئة من المعجب أن يترك يدها، بطريقة دبلوماسية ومزحة لم تفسد أجواء الحفل التي اشتعلت بصوتها المحبوب.



نجحت نانسي عجرم في التعامل ببراعة مع معجبها الذي اقترب منها بشكل مفاجئ، مما سمح لها بالاستمرار في أداء أغانيها وتقديم العروض على المسرح دون أي تعطيل. وقد أثنى النشطاء على رد فعلها الهادئ والمحترف في هذا الوضع،

وأشادوا بقدرتها على السيطرة على الوضع والاستمرار في تقديم عرضها بشكل مميز.تداول الجمهور بشكل واسع فيديو من حفل نانسي عجرم في بغداد، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني والأجواء السعيدة التي سادت الحفل في عيد الفطر.

وعلى الرغم من ذلك، أثارت تصرفات المعجب الاعتدائية انتقادات واسعة، حيث وصفه البعض بأنه سلوك سيء وغير مقبول.



ومع ذلك، تمكنت نانسي عجرم من التعامل مع الموقف بشكل دبلوماسي ومحترف دون أن تفقد أعصابها أو تظهر أي غضب. وقد أثنى الجمهور على تصرفها الهادئ والمحترف، وأشادوا بقدرتها على السيطرة على الوضع والاستمرار في تقديم عرضها بشكل مميز ومحترف.



وعلقت نانسي عجرم على حفلها في بغداد، حيث قالت باللهجة العراقية عبر حسابها على إنستغرام: "أشعر بالطاقة والحماس في بغداد للمرة الأولى... أحبكم كثيرًا". وقد أبدى الجمهور امتنانهم لنانسي عجرم على تفاعلها الإيجابي مع الحفل وتعاملها الراقي مع المعجب الذي اندفع نحوها.