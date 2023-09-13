انت الأن تتابع خبر خذوا حذركم قبل فوات الأوان.. علامات في القدم تنذرك بارتفاع الكولسترول وأمراض القلب.. تعرف عليها الآن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإصابة بأمراض القلب من المشكلات الخطيرة التي يمكن أن يعانيها الأشخاض، وغالباً ما يعتقد البعض أن العلامات التي تكشف الإصابة بها في الصدر فقط، ولكن هناك بعض المشاكل التي تظهر في القدم.

ويمكن أن تكون قدميك بمثابة أجراس الإنذار أيضا، وفقا للدكتور البريطاني أمير خان، مؤسس مستشفي هارلي ستريت بـ لندن.

قال أمير: "تتكون كل قدم من 26 عظمة، و30 مفصلا وأكثر من 100 عضلة، ولكنها أيضا موطن للأوعية الدموية".

وتابع: "يمكن للقنوات التي يتم من خلالها توزيع الدم إلى أنسجة الجسم أن تنبهك إلى مشكلات صحية، تتراوح من مرض السكري إلى أمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف: "أريد من الجميع فحص أقدامهم جيدا، وخاصة إصبع قدميك"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح الطبيب: " أن وجود أصابع القدم الباردة يمكن أن يكون علامة على مشكلات في الدورة الدموية التي تشير إلى مشاكل صحية أكبر، مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابع: "مثل أي جزء من الجسم، تحتاج أصابع قدميك إلى الغذاء والأكسجين من أجل فتح الأوعية الدموية بشكل جيد".

واستكمل الدكتور قائلاً: "تكون الأوعية الدموية في أصابع القدم صغيرة جداً، ولذلك فإنه لا يتطلب الكثير لتلفها أو انسدادها بالدهون، وهذا يتسبب في برودة أصابع القدم".

وأضاف الدكتور: "ولحسن الحظ، هناك اختبار بسيط يمكنك القيام به للتحقق من برودة أصابع قدميك، وهو الضغط على أصابع القدم لمدة 5 ثوانٍ ثم تركها، ويجب أن يعود اللون في أصابع قدميك خلال ثانيتين، وهذا يعتبر علامة جيدة على وجود دورة دموية سليمة".

وأشار الدكتور إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لمشكلات الدورة الدموية هم أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير أي تغير في لون أظافر قدميك إلى وجود عدة مشكلات صحية، بدءًا من الالتهابات الفطرية وصولاً إلى سرطان الجلد.

لذا إذا لاحظت أي تغير غير عادي في قدميك أو أظافرك، يجب عليك مراجعة الطبيب المختص فوراً.