بلا خوف ولا رحمة.. أخ يقدم عروسته الحسناء هدية لشقيقه في ليلة الزفاف المبهجة.. ولكن ماذا حدث للعروس تاركة الجميع في حالة صدمة!!

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الرياض - روايدا بن عباس - العادات هي مجموعة من الأساليب والأفعال والسلوكيات المكتسبة التي غالبًا ما تكون متوارثة منذ القدم. في بعض الأحيان، يصل أصل بعض العادات إلى آلاف السنين، وتظل تتوارثها الأجيال حتى يومنا هذا.

والتقاليد غالبًا ما ترتبط بالشعوب وتظل ثقافة خاصة بها.

وتعد أغرب عادات الزواج في العالم هي زوجة واحدة للعائلة كلها. ويعتمد هذا التقليد على أن تتزوج امرأة واحدة من الإخوة جميعًا. وفي بعض الأحيان يصل عدد الإخوة إلى ستة ويتزوجون امرأة واحدة.وينتشر هذا التقليد في بعض مناطق الهند وأيضًا في إقليم التبت في الصين، بالإضافة إلى انتشاره في بعض البلدان والقبائل الأفريقية وغالبًا ما يكون سبب هذا الزواج هو الحفاظ على الميراث بدون تقسيم.

وأيضًا لعدم حدوث نزاعات أو خلافات بين الإخوة مستقبلاً، ولذلك تم اعتماد هذا التقليد منذ القدم لنشر السلام بين الإخوة. وغالبًا ما يكون هناك نظام متبع داخل الأسرة في هذا الزواج، وأيضًا يكون هناك قواعد بالنسبة للأبناء وكيف يتم نسبهم وبعض الأمور الأخرى.

.وبالرغم من الانتقادات الشديدة التي يواجهها هذا الزواج، إلا أنه ما زال موجودًا في بعض المناطق، خاصة المناطق النائية. ومن العادات الغريبة أيضًا في الزواج، هو أن تحرق الزوجة نفسها عندما يتوفى زوجها، حيث تحرق الأرملة وهي حية بجانب جثة زوجها.

تُعتبر هذه العادة نوعًا من أنواع الوفاء والإخلاص، وعلى الرغم من قسوتها، يعتبرها بعض الزوجات تكريمًا للميت ودليلًا على حبها لزوجها. تنتشر هذه الطقوس في بعض المناطق الهندية.تعتمد هذه التقاليد على وضع جثمان الزوج فوق الأخشاب ليتم حرقه، وهذا التقليد متعارف عليه في بعض المعتقدات الهندية.

ولكن الغريب أن تنام الزوجة بجانب زوجها الميت لتحرق معها، تحت مسمى الإخلاص والوفاء ولترافقه في رحلته الأخيرة.

تعود هذه التقاليد إلى العصور القديمة، حيث يذكر بعض الكتب والوثائق القديمة أن هذه التقاليد تعود جذورها إلى الإسكندر الأكبر، وقد تم تناقلها من جيل إلى جيل حتى وصلت إلى عصرنا هذا. وتعتبر هذه العادات من أغرب عادات الزواج في العالم

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي تواجه مثل هذه الأفعال، مازالت بعض الشعوب تتمسك بها دون تغيير أو حتى محاولة التخلص منها. وبالطبع، هي عادات تخالف المنطق وتخالف الفطرة التي خلقنا الله عليها، خاصة أن الزواج جعل للمودة والرحمة والاستقرار، ومن أجل التكاثر واستمرار البشرية.

تُعتبر هذه العادات موروثة منذ القدم، ولكن في بعض الأحيان تخرج بعض العادات والتقاليد عن المألوف أو عن النطاق الطبيعي للعقل. والغريب في الأمر أن تظل هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل دون تغيير، بالرغم من التقدم الحضاري الذي أصبح سمة العصر. وغالبًا ما تكون هذه العادات والتقاليد مرتبطة بتفاصيل حياة الشعوب.

تُعَدُّ العادات الغريبة في الزواج من الظواهر التي نشاهدها في العديد من المجالات، مثل الطعام والشراب والملابس. ومع ذلك، فإن العادات الزواجية تعد من بين أغرب العادات التي قد تخرج عن المألوف. فعادات الزواج تختلف من شعب إلى آخر، ولكن في بعض الأحيان يظهر بعض العادات التي تبدو غير منطقية تمامًا. لذا دعونا نتعرف على أغرب عادات الزواج في العالم.