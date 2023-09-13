انت الان تتابع خبر الآف القتلى والمفقودين .. حصيلة مروعة للغاية لضحايا دانيال ارقام لن يستوعبها عقل... اتفرج؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، أن عدد الضحايا في درنة يتجاوز الـ 2000، وأشار إلى أن هناك آلاف المفقودين بسبب عاصفة دانيال... يتبع

ووصف خبراء عاصفة دانيال التي ضربت أيضًا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل، بأنها "شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة". وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، وتأثرت بشكل خاص بلدة الجبل الأخضر الساحلية بالإضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس لعدة أيام.

تم نشر فرق الإنقاذ في درنة، التي تقع على بعد حوالي 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، للمساعدة في البحث والإنقاذ.

تقع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة، في وادي نهر يحمل نفس الاسم.

تحتضن شرق ليبيا العديد من حقول ومحطات النفط الرئيسية، وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط "حالة التأهب القصوى" وتعليق الرحلات الجوية بين مواقع الإنتاج التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في وصفت الحالة الراهنة بأنها كارثية، وأعلن مسعود فقدان الاتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة.

وصف مسؤول بالمجلس البلدي لمدينة درنة الوضع بأنه "كارثي" و"خارج عن السيطرة" ويتطلب "تدخلا عاجلا محليا ودوليا"، وذلك في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" المحلية. وأكد انهيار أربعة جسور في المدينة وسقوط مبنيين. ويعتقد أن المئات لا يزالون عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها فيما تحاول فرق الإنقاذ مدعومة من الجيش، الوصول إليهم لتقديم وتشهد ليبيا، مالكة أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتحكم البلاد منذ أكثر من سنة حكومتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حماد بتكليف من البرلمان ودعم من المشير خليفة حفتر.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في غرب البلاد بثه التلفزيون الإثنين أعلن الدبيبة "الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام"، مؤكدا "وحدة جميع الليبيين" في مواجهة هذه الكارثة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على منصة إكس الإثنين أنها "تراقب من كثب حالة الطوارئ الناجمة عن ظروف طقس قاسية في المنطقة الشرقية للبلاد".

وقدمت تعازيها بالضحايا وقالت إنها "على استعداد لدعم جهود السلطات المحلية والبلديات في الاستجابة لهذه الحال الطارئة وتقديم مساعدة إنسانية عاجلة".كما قدّم السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تعازيه وعبر عبر منصة إكس ايضا عن "تضامنه مع الشعب الليبي في هذه المحنة".

وفي مصر المجاورة، دعت السلطات إلى توخي الحذر على الساحل الشمالي المتاخم لشرق ليبيا، وأعلنت أنها بدأت الاستعدادات للحد من تأثير العاصفة في ساعات الظهيرة يوم الأحد 10 سبتمبر 2023، تعرضت العديد من القرى والمدن الليبية لظروف جوية سيئة وهجمة مفاجئة من السيول الناتجة عن إعصار مداري.