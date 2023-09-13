انت الان تتابع خبر أثناء تقديمها نشره الأخبار على قناة “العربية”.. مذيعه سعودية تقع بالمحظور وتثير ذهول الشباب بما فعلته في البث المباشر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت المذيعة السعودية تهاني الجهني للضحك أثناء قراءتها لخبر غريب على قناة الحدث. وكان الخبر يتحدث عن حادثة طريفة في ألمانيا، حيث قام المواطنون برفع قضية ضد جارهم الديك الذي يصيح 200 مرة يوميًا.

حاولت تهاني الجهني أن تظهر هدوءها وتكمل قراءة الخبر، ولكنها لم تتمكن من إيقاف نفسها عن الضحك بسبب ضحكات المخرج والموظفين الذين كانوا خلف الكاميرا. وبالتالي، واجهت صعوبة في إكمال قراءة الخبر.

تم تداول الفيديو الذي نشرته تهاني الجهني على حسابها الرسمي على إنستجرام، وأبدى المتابعون إعجابهم بصوتها المضحك والبحة في صوتها. حيث أعرب الكاتب أحمد ياسين عن حبه لصوتها الرائع، وقال وائل فؤاد إنها تمتلك أجمل ضحكة وأجمل بحة في العالم، وأجمل ابتسامة.

قدمت الإعلامية تهاني بنت عوده المشدّق الجهني، وهي صحفية سعودية، أعمالًا إعلامية رائعة وحصلت على العديد من الشهادات والدورات في مجال الإعلام. حصلت تهاني على شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء من جامعة الملك عبد العزيز، وحملت أيضًا شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من نفس الجامعة. كما أكملت العديد من الدورات التدريبية في مجال الإعلام، بما في ذلك دورة الإعلام والسياسة الخارجية الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية عام 2017 ودورة مذيع أخبار في قناة العربية وأكاديمية فوكس للتدريب في دبي عام 2013 ودورة التحرير والتحقيق الصحافي من صحيفة النهار اللبنانية عام 2007.

بدأت تهاني مسيرتها المهنية في صحيفة البلاد وانتقلت بعدها للعمل في صحيفة المدينة. عملت أيضًا كمراسلة للفضائية اللبنانية إل بي سي من السعودية وشاركت في إعداد برنامج "عيشو معنا" في لبنان. كما ساهمت في إعداد برنامج "صباح الخير يا عرب" من مكتب قناة إم بي سي في السعودية. عملت تهاني أيضًا كمحررة في غرفة الأخبار في قناة العربية في دبي وقدمت الأخبار كأول مذيعة سعودية في قناة العربية الحدث عام 2013. تعتبر تهاني من الوجوه الإعلامية البارزة في الوطن العربي بشكل عام.