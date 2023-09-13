انت الان تتابع خبر حانت ساعة الصفر والنهاية محسومة لا محالة.. الفلكية ليلى عبد اللطيف تثير رعب المسلمين : هذا ماسيحدث خلال الايام القادمة خذوا حذركم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا، أثارت العرّافة ليلى عبد اللطيف الرعب بتوقعاتها المروّعة للمسلمين في الأيام القادمة.

وفي توقعاتها الجديدة، حذرت ليلى عبد اللطيف من حدوث المزيد من الزلازل في فلسطين وتركيا وسوريا والعراق والأردن، وسيشعر بها لبنان ومصر أيضًا، بالإضافة إلى حدوث تسونامي يسبب دمارًا هائلًا في دولة عربية.

وتوقعت العرّافة الشهيرة حدوث كوارث في شهر آب أو أيلول، بالإضافة إلى حروب مدمرة خلال الأشهر القادمة الأربعة أو الخمسة.

وحذرت من أن العالم سيمر بحالة من الغليان والقلق في المرحلة القادمة، بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولًا في أفريقيا والهند والصين.