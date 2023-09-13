انت الان تتابع خبر هز العالم الاسلامي.. تزوج دمية ويمارس معها هذا الفعل القذر الحلقة الأكثر أثارة لاحمر بالخط العريض مالك مكتبي ينصعق من جرأة هذا الضيف ويطالب بخروجه من الاستوديو.. (فيديو)والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناول الإعلامي السوري الكبير مالك مكتبي في برنامجه المثير للجدل قضايا غريبة وأحداث فريدة من نوعها في الوطن العربي. وفي كل حلقة من البرنامج، يستضيف مكتبي ضيوفًا يتناولون قضايا جديدة من دول عدة في الشرق الأوسط. ويهتم الجمهور بمتابعة ما يحدث ومتابعة أخبار هؤلاء الأشخاص الغريبين.

وفي إحدى الحلقات، استضاف مكتبي ضيفًا من الجنسية اللبنانية يستعبد زوجته ولا يريدها أن تمتلك هاتفًا، ويعتبرها جارية في البيت. ويبرر ذلك بأنه يجب أن تهتم زوجته به ولا تهتم بالهاتف. ويقول إن أغلب حالات الطلاق في لبنان تحدث بسبب الهاتف، ولذلك فهو لا يعطي زوجته هاتفًا بأي حال من الأحوال.

وقد قام الإعلامي بفعل مجنون على الهواء بإحضار دمية وتشبيهها بزوجة الضيف، لأنه يروج لفكرة أنها مجرد دمية في البيت، لا تلبي إلا الطلبات دون أي رأي. وتتلقى الضربات والإهانات في المنزل دون أي رد فعل. ونصحه بأن يتزوج دمية، لماذا يعذب كائنًا بشريًا يحتاج للتعايش بهذا الشكل.