انت الان تتابع خبر بدون رحمة تركوني في الشارع وتعرضت للاعتداء من شخصين أحدهما عراقي" فتاة كويتية تحكي تفاصيل معاناتها مع أسرتها بعد سجن والدها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - روت فتاة كويتية قصة مأساوية بعد اعتقال والدها وطردها في الشارع وتعرضها للاعتداء الجنسي. خلال لقاء تلفزيوني، كشفت الفتاة عن تفاصيل مؤلمة لحياتها بعد سجن والدها لمدة تسع سنوات بتهمة تجارة المخدرات.

وفي حديثها، أكدت أنها تعرضت للتخلي عنها من قبل عائلتها بعد سجن والدها، وتم طردها في الشارع لتواجه العالم بمفردها. وقالت: "بعد أن تركوني في الشارع، تعرفت على شخص عبر تطبيق سناب شات، وأبدت رغبتها في الزواج منه. وأخبرني أنه تحدث مع والدي وأخذني إلى شقة، ولكنني فوجئت بطلبه الزواج المخفري، مما رفضته بشدة لأنني لا أرغب في الزواج بواسطة مخفر الشرطة".

وتابعت الفتاة قائلة: "تعرضت للابتزاز والتهديد من قبل الشخص الذي تعرفت عليه عبر سناب شات، حيث هددها بالكشف عنها لعائلتها إذا قررت الشكوى. وعندما طلبت منه الزواج، قال لها إنه لا يملك بطاقة هوية ويجب عليها حل خلافاتها مع والدتها والحصول على البطاقة لكي يتم الزواج".

وأشارت الفتاة إلى أنها حاولت إرضاء والدتها والتوصل إلى حل للمشكلة، لكنها فشلت في ذلك. وبعد ذلك، قررت الفتاة العودة إلى والدتها وإخبارها برغبة الشاب في الزواج، وقامت بمراجعة محامية تمثلها. وأخبرت الفتاة المحامية بأن الشاب يرغب في الزواج منها، وأفصحت عن خطته للاستفادة منها وإخفاء جريمته، ثم يطلقها بعد عدة أشهر.



تقابلت السيدة المغربية بشاب عراقي على الإنترنت وتواصلتا لبعض الوقت قبل أن يقترح عليها الزواج. قبل أن توافق على الزواج، قررت السيدة التحقق من نواياه من خلال التحدث مع شقيقته. نصحتها شقيقة الشاب بالاستمرار في العلاقة لمدة عام قبل اتخاذ أي قرار. قررت السيدة الزواج من الشاب العراقي وعاشت معه لمدة ستة أشهر. خلال هذه الفترة، تعرضت للاعتداء وكانت تصرخ وأهل الشاب يسمعون صراخها.