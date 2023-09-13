انت الان تتابع خبر استمتع بحياة خالية من السكري مع هذا المشروب الجبار.. يخفض السكر في الدم فوراً وينسيك هم الإنسولين ومعاناته؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة حديثة عن اكتشاف مفاجئ بشأن مشروب طبيعي يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، وهذا الاكتشاف قد أسعد ملايين المصابين بداء السكري.

وتوصلت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrition إلى أن مستويات السكر في الدم ترتفع بعد تناول الطعام، ولكن يمكن لشرب شاي البابونج أن يعيد هذه المستويات إلى السيطرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس".

وإليكم بعض النصائح العامة للمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم:

يجب التعامل بحزم مع الكربوهيدرات، حيث تتحلل بسرعة في الجسم وتسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم. وتصنف الأطعمة الكربوهيدراتية التي يتم هضمها بسرعة ضمن مؤشر نسبة السكر في الدم GI العالي، وتشمل هذه الأطعمة السكر والأطعمة السكرية، والمشروبات الغازية السكرية، والخبز الأبيض والمعجنات، والبطاطس، والأرز الأبيض.