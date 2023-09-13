انت الان تتابع خبر بعد كارثة المغرب وليبيا.. ميشيل حايك يخرج عن نطاق المألوف ويهزّ العالم بتوقعات كارثية وغير مسبوقة يشيب لها الولدان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطلق الخبير التنبؤي ميشال حايك عدداً من التوقعات الجديدة التي صدمت المشاهدين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي هشام حداد على قناة "أم تي في".

فيما يتعلق بالزلازل والهزات الأرضية، أشار حايك إلى أن الهزات الأرضية قد تسببت في انكسار الأرض وتغير خارطة الزلازل وباطن الأرض، ومن المتوقع حدوث هزات أرضية على خطوط جديدة. كما أشار إلى أن المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغير، وأن الحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و"جرس إنذار".

وتوقع حايك حدوث هزات في البر والبحر في منطقتنا، وأن بعضها سيكون له تأثير أكبر وسيؤثر على أماكن بعيدة، مع ارتدادات هزات قوية. كما أشار إلى أن هناك هزات صغيرة ستسبب تأثيرات كبيرة.

وأضاف حايك أنه رأى قبل وصوله لتصوير الحلقة أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، بالإضافة إلى ما أسماه "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

وفيما يتعلق بالتوقعات الطبيعية، أشار حايك إلى أننا سنشهد ظواهر طبيعية غريبة مثل ظهور نوع جديد من الشتاء الذي لم نشهده من قبل وتساقطه على شكل حبال وحجارة، وفيضانات، وحدوث كسوف وخسوف بشكل متسارع، وسقوط أجسام من الفضاء. وأوضح أن الكوكب يجدد نفسه بنفسه ويبدو كأنه يخلق نفسه من جديد.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اللبناني والليرة اللبنانية والدولار عملية "ركلجة" قريبًا، حيث يتوقع حدوث تسوية مالية تعيد الأمل والاستقرار إلى لبنان.