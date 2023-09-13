انت الان تتابع خبر عروسة سعودية في عمر الزهور تفر في ليلة زفافها من سرير الزوجية وتطلب الشرطة لإنقاذها من زوجها.. لن تصدق ماذا فعل بها دون رحمة ولا شفقة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انتشار مقطع فيديو لعروس في أوزبكستان وهي تتلقى ضربة قوية وعنيفة على رأسها من العريس خلال حفل الزفاف، تدخل رجال الشرطة واستمعوا لأقوال العروسين ولذويهما، تخوفا من حصول ردود فعل مستقبلية.

وفيما أظهرت تطورات القضية أن العروس لن تنفصل عن عريسها، إلا أن السلطات رفعت دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تدور حول أعمال شغب طفيفة. تعرضت العروس في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها إلى رأسها ضربة بطول ذراعه، رغم أن الجميع في تلك اللحظة كان في لحظات فرح. ووجه عريس ضربة قوية على رأس عروسه بعد أن تغلبت عليه في لعبة يبدو تقليدية في مثل هذه المناسبات.

وتداول مقطع فيديو من أوزبكستان لعروس وعريسها يقومان بلعبة تقليدية صغيرة خلال زفافهما، وفازت العروس في اللعبة مما جعل العريس يشعر بالإحراج والغضب ويقوم بضربها على رأسها بقوة، مما تسبب لها بالألم والحرج.