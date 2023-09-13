انت الان تتابع خبر اتفرج العروس المصرية التي كسبت الدنيا والأخرة.. ما طلبته من العريس في حفل الزفاف جعل جميع الحاضرين يذرفون الدموع بغزارة (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قارئًا مصريًا خلال حفل زفافه، حيث رفضت العروس التفاته إليه حتى يقرأ لها آية من القرآن الكريم. وأمام الحضور، قرأ العريس قول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ". وتأثر الجميع بصوت القارئ الخاشع حتى تساقطت دموع البغض. وأبدت العروس رضاها عن عريسها والتفت نحوه وهي تبتسم بسعادة.

يُذكر أن العريس القارئ هو الشيخ عبد الله مصطفى، الذي يعاني من ضعف البصر، ولكنه يتمتع بصوت خاشع في قراءة القرآن والإنشاد الديني أيضًا.

أشاد المتابعون بالعروس التي تزوجت القارئ عبد الله مصطفى، ووصفوها بأنها كسبت الدنيا والآخرة. وقد درس المقامات واعتبر الشيخ محمود خليل الحصري قدوته ومثله الأعلى، حيث تعلم منه الأحكام الصحيحة ومخارج الحروف، ولا يزال يستفيد منه حتى الآن. وقد حفظ القرآن الكريم وحصل على إجازة فيه.



وأضاف: "عندما نريد تعلم أحكام تجويد القرآن بشكل صحيح ومتقن، يجب أن نستمع إلى الشيخ الحصري، فهو يضبط لساننا على الحروف وينطقها بشكل صحيح، حيث يعطي كل حرف مخرجه المنضبط. حتى لو كنت قارئاً متمكناً، يمكنك العودة إلى الحصري لتصحيح بعض الأمور."



وفيما يتعلق بأهمية المقامات في قراءة القرآن الكريم، قال: "المقامات تساعدك على التعايش مع القرآن والتغني به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 'ليس منا من لم يتغنى بالقرآن'. وبالتالي، دراسة المقامات ستجعلنا نتعايش معها بشكل أفضل."