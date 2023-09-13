انت الان تتابع خبر خذوا حذركم الدماء ستصل للركب.. عاصفة دانيال المدمرة وصلت إلى مصر وستقتلع الأخضر واليابس من جذوره. على أهالي هذه المنطقة اخلاء منازلهم فورًا.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن هناك لا تزال رمال مثارة في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وتؤثر الآن في مناطق في القاهرة الكبرى، مما يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

ووفقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد انخفضت مدى الرؤية الأفقية إلى 4000 متر في القاهرة الكبرى و 500 متر في الإسكندرية. كما تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية تكون سحب منخفضة ومتوسطة ممطرة، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وأحيانًا تكون رعدية. وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية على مناطق غرب البلاد لمدة 72 ساعة قادمة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق شمال البلاد.

وفي الوقت نفسه، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، حيث ستصل العاصفة إلى غرب البلاد اعتبارًا من يوم الاثنين وستترافق مع هطول الأمطار.

ويجدر بالذكر أن الانقلاب الصيفي لهذا العام حدث في الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 21 يونيو، وسيستمر الصيف لمدة 93 يومًا و 13 ساعة و 52 دقيقة.