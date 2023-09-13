انت الان تتابع خبر بعد أن تنبأت بزلزال المغرب...العرافة ليلى عبداللطيف تحذركم بصوتها المبحوح ودموعها المتدفقة الجنون يسيطر على الأرض المصرية.. (كارثة دمويه)!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد تحقق توقعاتها بزلزال المغرب الذي ضرب البلاد فجر السبت الماضي وخلف آلاف الضحايا.

وأعلنت ليلى عبد اللطيف في توقعات جديدة تتعلق بالشارع المصري أن الأنظار ستتجه إلى نهر النيل في مصر بسبب حدث كبير، وأضافت العرافة الشهيرة أن مصر ستشهد مفاجآت لم تشهدها منذ أيام الملك فاروق. وأشارت إلى أن السيسي سيصدر مرسومًا لزيادة الأجور والرواتب في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

وانتشر مقطع فيديو للفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرض المغرب لزلزال مدمر.

وظهرت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني سابق للحديث عن توقعاتها للوطن العربي لعام 2023 وقالت في مقطع فيديو: "سيتعرض المغرب لهزة أرضية ستشعر بها جميع سكان المغرب".

يجدر بالذكر أن الفلكية الشهيرة سابقًا تنبأت بزلزالي تركيا وسوريا المدمرين قبل الزلزال الأخير الذي ضرب المملكة المغربية.