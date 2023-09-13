انت الان تتابع خبر الحلقة الاكثر جراءة.. زوج الراقصة بوسي يتاجر بها ويجبرها على ممارسة الرذيلة.. (تفاصيل مخجلة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضافت المطربة الشعبية بوسي في حلقة من برنامج حبر سري، حيث تحدثت عن العديد من المواضيع الفنية والشخصية التي اجتاحت محرك البحث جوجل.

أكدت بوسي أنها لا تشعر بالذنب تجاه والدها بسبب عدم حضور جنازته، وأنها علمت بوفاته بعد يومين من دفنه. وأشارت إلى أنها لم تقصر معه وقدمت واجبها تجاهه، ولكنها كانت تعاني من المرض وأغلقت هاتفها خلال فترة مرضها. وعندما فتحت هاتفها، اكتشفت الخبر. حاولت دفع ديونه، لكنه لم يكن عليه أي ديون.

تحدثت بوسي أيضًا عن زوجها الذي أجبرها على العمل في الملاهي الليلية. وأوضحت أنها عانت كثيرًا طوال حياتها ومرت بتجارب صعبة لا يمكن لأي إنسان تحملها. ومع ذلك، استطاعت الحفاظ على نضجها ورشاقة عقلها. وبعد زواجها في سن الـ19 من رجل حرمها من التواصل مع عائلتها وأصدقائها، تعرضت للضرب والتعذيب حتى توافق على العمل في الملاهي الليلية وتحقيق الأموال له.

وأعربت بوسي عن ندمها على العمل في النوادي الليلية لأنها لا تناسبها، ولكنها استفادت كثيرًا من التجارب التي مرت بها هناك.

وفيما يتعلق بمنع طليقها من رؤية ابنهما، أكدت بوسي أنها لم تمنعه من ذلك، لكنه لا يطلب ذلك ولا يسعى لرؤية ابنه. وأشارت إلى أن ابنها نفسه لا يرغب في رؤية والده، خاصةً أنه لا يصرف عليه ولم يقدم له أي دعم، وهي من تتحمل مسؤولية رعايته.

في نهاية الحلقة، أعلنت بوسي اعتزالها للفن، وأنها ترغب في قضاء وقت أكثر مع ابنها والاهتمام بحياتها الشخصية.

تحدثت المطربة المصرية عن موقفها من اعتزال الفن، وأشارت إلى أنها في بعض الأحيان تتمنى لو أنها تتخذ هذا القرار بسبب الصعوبات التي تواجهها في هذه المهنة. ومع ذلك، تتراجع عن هذا القرار لأنها تعبت حتى وصلت إلى هذا المستوى. وتعتقد أنها لم تنفذ بعد العديد من الخطوات الفنية التي ترغب في تحقيقها.