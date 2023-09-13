انت الان تتابع خبر شجرة أغلى من الذهب والألماس تنمو في دولتين عربيتين ولا تحتاج للري.. تنتج مادة تباع بـ 250 دولار للكيلو الواحد وإذا زرعتها ستصبح مليادرير!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتميز شجرة البطم بقدرتها على النمو في المناطق الجبلية والبيئات الصعبة، وتعتمد على مياه الأمطار للنمو، فهي شجرة قاوية لا تحتاج إلى الري وتعرف أيضاً باسم "ابنة عم الفستق الحلبي"، وتنمو في سوريا والمغرب العربي.

وتقدم هذه الشجرة ثمارًا طيبة ومفيدة تستخدم كزينة للموائد، وحتى تُضاف إلى الخبز في مناطق بلاد الشام وفي إحدى القرى، يمتلك سكانها نوعًا نادرًا من هذه الأشجار، والتي يتم استخراج مادة ذات قيمة عالية منها، تُباع بسعر يصل إلى 250 دولار للكيلو الواحد.

تتوزع شجرة البطم في سوريا الكبرى وفي المغرب العربي وتعرف هناك بشجرة البطم الاطلسية وهي نوع يختلف قليلاً عما ينمو في الشام.

وفي جنوب سورية، تقع قرية صُمَيد. هذه القرية تربض على أطراف محمية اللجاه، بشمال غربي المحافظة، التي أعلنت قبل سنتين محمية طبيعية عالمية من قبل اليونيسكو.

والمثير في أمر القرية أن العشرات من سكانها، وكذلك سكان "جارتها" وشقيقتها الكبرى، بلدة عريقة، حيث مركز المحمية، يعصرون زيت شجرة البُطم (Terebinth) النادرة.. يدويا.

أهالي صُمَيد استفادوا من وجود عدد من المعاصر التاريخية القديمة في قريتهم، وقد أصبحت من المعالم التاريخية في منطقة جبل العرب.

واستفادوا أيضا من وجود زبائن كثر لمنتجهم النادر، إذ يعتبر زيت البُطم من أجود الزيوت النباتية.

يستخدم زيت البطم في العديد من الحالات الطبية والعلاجية والتجميلية. يتم بيعه بسعر يقدر بحوالي 250 دولارًا أمريكيًا للتر الواحد.

تم تقديم عدد من المقترحات للجهات المعنية لتأمين مركز لعصر البطم بطرق حديثة في قرية صميد ومنح ترخيص للأشخاص الذين يمارسون هذا العمل بالدخول إلى المحمية.

أحد سكان صميد وأحد العاملين بالعصر اليدوي لزيت البطم يدعى أبو أيمن أكد أن العمل المجهد في عملية العصر يعتبر مورد دخل جيد لأهالي القرية، خاصة مع توافر المواد الأولية والمستلزمات وأدوات العصر الحجرية القديمة. ومن الطبيعي أن توجد أشجار البطم في منطقة اللجاه.

وشرح أبو أيمن بالتفصيل خطوات ومراحل عملية عصر ثمار البطم، حيث قال إن ثمار البطم صغيرة الحجم وبعد نضجها تحتوي على الزيت. يتم سحقها وعصرها في حوض قديم باستخدام أداة حجرية بازلتية مزودة بحامل معدني. يتم تصفية الزيت وتقطيره على نار هادئة للحصول على زيت نقي. يتم تعبئة الزيت في عبوات زجاجية أو بلاستيكية ويتم بيعه بعد ذلك. يتميز زيت البطم بغناه بالعناصر الغذائية الصحية.

تأكدت هذه المعلومات من تحليل كيميائي علمي أجرته مختبرات قسم الصناعات الغذائية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدمشق.

وتعتبر من أشجار الغابات المتواجدة في مناطق شرق المتوسط وشمال إفريقيا، وتتميز بأوراقها الكبيرة وثمارها الصغيرة ذات اللون الأسود اللامع. وقد كانت شجرة البطم محل اهتمام العلماء القدماء، حيث قدموا العديد من الدراسات حول فوائدها الطبية. ومن الجدير بالذكر أن زيت البطم يستخدم أيضا في صناعة المستحضرات الطبية والتجميلية، حيث يعتبر مرطبا طبيعيا للبشرة ويساعد في تقليل التجاعيد وترطيب الشعر. كما يستخدم في صناعة الصابون والعطور والشموع. وفي الختام، يمكن القول إن زيت البطم يعتبر من المنتجات الطبيعية ذات الفوائد العديدة، ويمكن استخدامه في مجالات متعددة مثل الطب والتجميل وصناعة المنتجات العضوية. ويجب الاستفادة من فوائده الصحية والجمالية واستخدامه بحذر وتوجيه من الخبراء.

شجرة البطم هي أحد الأشجار الحرجية المعمرة التي تنتشر بشكل قليل في عدة مناطق في سوريا، بما في ذلك جبل العرب وجبل البلعاس وجبل أبو رجمين وجبل عبد العزيز وجبال القلمون شمال دمشق. وتوجد بضع مئات من هذه الأشجار في هذه المناطق.

توجد مشاريع كثيرة للإكثار من شجرة البطم وإنعاش زراعتها في سوريا. وتتمثل هذه المشاريع في جبل البلعاس وجبل أبو رجمين وجبل عبد العزيز وجبال القلمون. وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة عدد الأشجار وتعزيز زراعتها في هذه المناطق.

تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن شجرة البطم اكتسبت شهرتها في المنطقة الجنوبية من سوريا بسبب حادثة تاريخية مهمة. وتقول هذه المصادر إن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) استظل بشجرة البطم عندما التقى بحيرا الراهب في منطقة حوران. وكانت هذه الشجرة تظلله في أثناء مسيرته. وعندما نزل تحت الشجرة، انحنت أغصانها لتستقبله. واستلقى النبي محمد تحت الشجرة عندما كان في طريقه إلى بلاد الشام للتجارة.

وتشير المصادر التاريخية التي تتعلق بتربية النحل إلى أن القدماء المصريين كانوا يرسلون بعثات محروسة بفرسان ورماة. وكانت مهمة هذه البعثات هي البحث عن أحراج البطم في الصحارى لجني العسل الذي ينتج حولها. وكان النحل يجمع هذا العسل في بيوت تجاويف صخرية على جنبات الوديان بالقرب من غابات البطم.

أكد الدكتور أكرم درويش، مدير المحميات الطبيعية في وزارة البيئة السورية، أهمية شجرة البطم واستعمالاتها. وقال إن شجرة البطم الأطلسية تتميز بقدرتها العالية على مقاومة الجفاف. ولذلك، فإنها تعتبر مهمة جدا في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

يُعتبر البطم عنصرًا أساسيًا في عمليات التحريج الاصطناعي في المناطق الجافة والشديدة الجفاف، وفي المواقع ذات الارتفاع المنخفض إلى المتوسط. ومع ذلك، يُعتبر بطء نموه عيبًا في هذا المجال، مما يستدعي حماية النباتات الشابة لفترة طويلة. ومن بين فوائده، أن أوراق البطم تُستخدم كعلف للمواشي. وتُستخدم عصارته الراتنجية في تخفيف الآلام والتشنجات. وتُعتبر ثماره الزيتية ذات أهمية غذائية وصناعية. ويُستخدم خشبه في الصناعات المختلفة، نظرًا لقابليته للصقل والحفر والنقش. ونظرًا لقسوة البطم، استُخدمت جذوعه في صنع المهابيج لطحن البن والهيل. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر البطم مثاليًا كأصل لتطعيم الفستق الحلبي».