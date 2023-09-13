انت الان تتابع خبر وفاة عروسين مصريين في منتصف ليلة زفافها بسبب قيامهما بهذا الأمر الصادم بالحمام.. إليكم ما حصل وصدم الكل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت أسرتان لمأساة حقيقية في الخصوص، حيث تحولت أجواء السعادة والفرحة إلى حزن وبكاء بعد ساعات قليلة من زفافهما. تم العثور على جثتي العروسين في الحمام أثناء استحمامهما، مما أدى إلى صدمة كبيرة لأفراد الأسرتين والجيران.

عندما صعدت والدة العريس إلى شقة ابنها في الصباح لإيقاظه وعروسته، كانت تأمل في استقبال أقارب العروس المزمع حضورهم لتهنئتهم بالزفاف السعيد. ولكنها اكتشفت الكارثة التي حدثت بدلاً من ذلك.

تعبيرات الألم والصراخ من والدة العريس كانت دليلًا قاطعًا على وقوع كارثة حقيقية. اجتمع أفراد الأسرتين والجيران في الحال وتفاجأوا بالمأساة التي حدثت. لم يترددوا في إبلاغ شرطة الخصوص بالحادث، وتم توجيه قوة أمنية إلى شقة العروسين للتحقيق في الحادث. تم إبلاغ النيابة العامة أيضًا، وقرروا استدعاء الطب الشرعي لتشريح جثتي العروسين وتحديد أسباب الوفاة بشكل رسمي.

أكدت أسرة العريس أن الحادث نجم عن ماس كهربائي في سخان المياه أثناء استحمام العروسين. أكدوا أن الوفاة ليست نتيجة لأي جريمة، وأنهم تركوا العروسين في الساعة الواحدة صباحًا، وعندما ذهبوا لإيقاظهما بعد ساعات، اكتشفوا وفاتهما.

تم الكشف عن الحادث بعد أن تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص، بوفاة عروسين بعد يوم واحد من زواجهما. تعرض العروسين لصعق كهربائي أثناء استحمامهما. أظهرت التحقيقات أن أسرتي العروسين زارتهما في الصباح لتهنئتهما والاطمئنان عليهما، ولكن عندما طرقوا الباب ولم يستجب لهما، قرروا كسر الباب واكتشفوا العريس والعروسة جثتين هامدتين بسبب الصعق الكهربائي في سخان الحمام.

قررت النيابة العامة استدعاء أسرتي العروسين للاستماع إلى أقوالهما، وقد اعترفوا بأن الحادث كان نتيجة للصعق الكهربائي. قررت النيابة دفن جثتي العروسين وشيعت جنازتهما في أجواء من الحزن والأسى من قبل أقاربهما. وفقًا لأقوال أسرتي العروسين في التحقيقات، وقعت الوفاة بعد 12 ساعة فقط من دخولهما منزلهما الزوجي بعد ليلة زفاف مليئة بالفرح والسعادة. انتهت بحادث مأساوي في حمام الشقة في الخصوص.