انت الان تتابع خبر لاترمي قشورها بعد اليوم.. فاكهة رهيبة تعزز هرمون الأنسولين وتقلل نسبة السكر في الدم بشكل مذهل .. استفد منها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعرف الكثيرون عن فوائد صحية عديدة لقشور البرتقال، فهي مليئة بالنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتاميني "أ" و"ب"، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

تساهم كل هذه العناصر الغذائية في تحسين صحة الإنسان بطرق رائعة، وفقًا لما ورد في موقع "stylecraze".

- مكافحة مرض السرطان: تساعد قشور البرتقال في الوقاية من السرطان، حيث تحتوي على مركبات الفلافونويد والليمونين التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

- تحسين صحة الرئة: بفضل احتوائها على فيتامين سي، تساعد قشور البرتقال في تنظيف الرئتين وتقليل الاحتقان، كما يعزز فيتامين سي المناعة ويساعد في الوقاية من التهابات الرئة والبرد والإنفلونزا.

- علاج مرض السكري: تحتوي قشور البرتقال على البكتين، وهو نوع من الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي يساعد مرضى السكري.

- تقوية عضلة القلب: تحتوي قشور البرتقال على مركب الفلافونويد الذي يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وله خصائص مضادة للالتهابات.

- مساعدة في إنقاص الوزن: يعتبر البرتقال منخفض السعرات الحرارية، وبالتالي فهو إضافة رائعة لنظام غذائي لفقدان الوزن، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في السيطرة على الشهية وتثبط النهم.

تحتوي قشور البرتقال على العديد من الفوائد الصحية. فهي تحتوي على فيتامين سي الذي يعزز حرق الدهون في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن قشور البرتقال تساهم في تحسين الرؤية وتعزيز صحة العين. فهي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تحارب العدوى وتحسن الرؤية. أيضًا، الألياف الموجودة في قشر البرتقال تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي. وتشير الدراسات إلى أنه تم استخدام قشور الحمضيات بشكل عام منذ العصور القديمة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.