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الرياض - روايدا بن عباس - أكد الباحث السعودي عبد الرحمن الزحيفي أن الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام تشمل جميع اللغات. وأوضح الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك" أن اللغة العربية هي أصل اللغات في العالم، مشيرًا إلى أن آدم عليه السلام يعرف جميع الأسماء في مختلف اللغات، فإذا قلنا "أحمر" بالعربية، فإنه يعرف ماذا يعني "ريد" بالإنجليزية و"روج" بالفرنسية. وقد أثار الباحث السعودي الزحيفي قبل أشهر حول المسيح الدجال مفاجأة كبرى.

وأشار الزحيفي في مقطع فيديو آخر نشره عبر تطبيق "تيك توك" إلى أن المسيح الدجال قد يكون حيًا، مستندًا إلى قصة تميم الداري النصراني الذي اجتمع مع رسول الله وحكى له قصة لقائه بالمسيح. وأوضح الزحيفي ملخصًا لهذه القصة، حيث كان تميم الداري على متن سفينة مع ثلاثين شخصًا آخرين، وتعرضت السفينة للانجراف إلى جزيرة، وهناك قابلوا امرأة تدعى الجسام.

وأضاف الزحيفي أن الجسامة كانت عجوزًا ومخيفة، وسألتهم إن كان هناك شخص يرغب في لقاءهم، فدخلوا إلى مغارة والتقوا بالمسيح الدجال. وقد أكد الشيخ عبد الله الزحيفي، أحد العلماء الإسلاميين المعروفين، أن المسيح الدجال لا يزال حيًا وموجودًا في هذا العصر، وهناك أدلة قوية تشير إلى ذلك.

وأكد الزحيفي بثقة أن المسيح الدجال ربما يكون قد تم إخفاؤه في مكان ما، ومن الممكن أن يظهر في أي وقت ليبث الفتنة والشر في الأرض. وأكد الزحيفي أيضًا أن الرواية التي نقلها صحيحة تمامًا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكرها بل أكد صحتها بنفسه. وفي توضيحه، أشار الزحيفي إلى أنه رآى المسيح الدجال كشخصية حقيقية وليست مجرد أسطورة.

وعلى هذا الأساس، حث الزحيفي المسلمين على أن يكونوا مستعدين لمواجهته والتصدي له.

ومن جهة أخرى، أشار الزحيفي إلى أن الرواية تحمل تحذيرًا قويًا بأن المسيح الدجال سيظهر في المستقبل القريب، ولذلك يجب على المسلمين أن يكونوا على استعداد تام لمواجهته وعدم الوقوع في شروره.

وفي ختام حديثه، عبر الزحيفي عن أمله في أن يكون المسلمون مستعدين تمامًا لمواجهة المسيح الدجال والتصدي له عندما يظهر في النهاية.