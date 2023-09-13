انت الأن تتابع خبر متوفر في دولاب مطبخك .. معجزه بين يديك بهار رخيص يمنع ارتفاع نسبه السكر بالدم ويخفض الجلوكوز وينظيم مستويات الكولسترول ! (تعرف عليه) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكركم هو نوع شائع من التوابل المستخدمة في العديد من وصفات الطبخ حول العالم، ولا يضيف فقط نكهة مميزة للأطباق، بل يتميز أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية.

يحتوي الكركم على العديد من العناصر المفيدة للجسم، ولذلك تم استخدامه لفترة طويلة في الطعام والأدوية، وله خصائص تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري يعتمد صحة مرضى السكري بشكل كبير على نمط الحياة والنظام الغذائي، ويساعد الكركمين (Curcumin) الذي يوجد في الكركم على منع تراكم الدهون في الأوعية الدموية وتقليل نمو الأنسجة الدهنية في الأعضاء. كما يعمل الكركمين على تحسين وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس، وهذه الخلايا تساعد في إنتاج الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكركمين على إفراز نوع من السيتوكاينات (Cytokines) التي تساعد في الحفاظ على الوزن الصحي، وهذا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم يساعد الكركمين على التحكم في مستويات السكر في الدم، حيث يحمي الخلايا السليمة في البنكرياس من التأكسد، ويساعد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين. وبالتالي، يقلل من مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة التي تساعد في منع مضاعفات مرض السكري. فهو يقلل من المشاكل المرتبطة بالمرض مثل تلف الأعصاب والتهاب قزحية العين وإعتام عدسة العين وخزل المعدة وتثبيط عمل خلايا الدم البيضاء التي تسبب الالتهابات. إن هذه الفوائد تعتبر مهمة جداً لمرضى السكري.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكركم في تنظيم مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب. فهو يقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، وبذلك يقلل من بعض المخاطر الصحية التي قد تصيب القلب بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم. ويعمل الكركمين على التحكم في مستويات السكر في الدم وحماية الخلايا السليمة في البنكرياس من الأكسدة وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

واحدة من الفوائد الأخرى للكركم هي الحفاظ على صحة الكبد. فمرضى السكري يعانون غالباً من مشاكل في الكبد مثل مرض الكبد الدهني. وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يعمل الكركم على تقليل تراكم الدهون في الكبد وحمايته من العوامل المؤكسدة التي تؤدي إلى تلفه.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز الكركم وظائف جهاز المناعة ويحسن من الاستجابة المناعية لمرضى السكري. فبعض المرضى يعانون من فرط نشاط جهاز المناعة الذي قد يتسبب في مشاكل صحية. ويمكن للكركم أيضًا تعزيز تأثير الأدوية المستخدمة للتحكم في مرض السكري.

بشكل عام، الكركم يعتبر إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي لمرضى السكري. فهو يحمي من المضاعفات المرتبطة بالمرض، ينظم مستويات الكوليسترول ويعزز صحة القلب، يحافظ على صحة الكبد، ويقوي جهاز المناعة. يمكن استخدام الكركم كتوابل في الطهي أو يمكن تناوله على شكل مكمل غذائي بعد استشارة الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكركم أن يساهم في تعزيز شفاء الأنسجة لدى مرضى السكري الذين يعانون من بطء في تئام الجروح. عند تناول الكركم، يمكن أن يساعد في تقليل التورم وتسريع عملية الشفاء بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. يعود ذلك إلى وجود مركبات الكركومين في الكركم، والتي تُعتبر مضادات للالتهابات الطبيعية القوية. عندما يتم تطبيق الكركم محليًا على الجروح، فإنه يمكن أن يعزز تدفق الدم إلى المنطقة المصابة ويعزز نمو الأوعية الدموية الجديدة، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع عملية الشفاء وتجديد الأنسجة المتضررة.