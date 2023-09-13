انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة مدوية عن الشارع المغربي وتصدم كل المغربيين.. لن تصدقوا ماذا توقعت ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتوالى مفاجآت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف المثيرة للجدل بعد تحقق عدد من توقعاتها الكارثية أبرزها زلزال المغرب.

وظهرت سيدة التوقعات في لقاء تلفزيوني سابق للحديث عن توقعاتها للوطن العربي للعام 2023 قائلة: "ستشهد المغرب هزات أرضية وحزنًا شديدًا، وذلك بالإضافة إلى ملكه محمد السادس".

وبشرت ليلى عبد اللطيف المغاربة بتحسن في مستوى المعيشة، وانتعاش في قطاع السياحة، وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين. كما توقعت ارتفاع أسعار النفط وحل جميع المشاكل المتعلقة بالمغرب.