انت الان تتابع خبر كيد النساء العظيم..رجل سعودي طلب من زوجته أن تنقص وزنها، فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال ابليس، وجعلته يبيع ما فوقه وما تحته لمراضاتها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في رسالة متداولة، قرر رجل أن يكشف عن ردة فعل زوجته بعدما طلب منها أن تفقد وزنها. وقد أشار الرجل إلى أن زوجته قررت مغادرة المنزل لمدة سنة بسبب هذا الطلب الذي قد يبدو صعبًا بالنسبة للبعض.

وعلى الرغم من أنه حاول بكل الطرق إعادتها، إلا أنه فشل في ذلك، وقرر أن يعتذر على خطأه. لذا قرر أن يرسل لها هدية قيمتها 10 آلاف، وأيضًا مصروف شهري قدره 3 آلاف لمدة 6 أشهر بينما هي في بيت أهلها، على أمل أن يستطيع أن يعبر لها عن تأييده ومشاركته في هذه التجربة.

ومع ذلك، لم تكن هناك فائدة من هذه الجهود المبذولة، حيث اكتشف الرجل أن زوجته تسافر مع أهلها ويتم إرسال المال لها للسفر دون أن تطلبه. وهذا يعكس رغبة الرجل في أن تدرك زوجته أنه يشاركها في هذه التجربة وأنه يدعمها في رحلتها لفقدان الوزن. ولكن المشكلة الأساسية هي أنها لم تعبّر عن رغبتها في العودة ولم توضح ما إذا كانت ترغب في الاستمرار في هذه العلاقة أم لا.