لاترمي قشورها بعد اليوم.. فاكهه رهيبة تعزز هرمون الأنسولين وتقلل نسبة السكر في الدم بشكل مذهل .. استفد منها!

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الرياض - روايدا بن عباس - تعرف الكثيرون عن فوائد صحية عديدة لقشور البرتقال، فهي مليئة بالنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتاميني "أ" و"ب"، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

تساهم كل هذه العناصر الغذائية في تحسين صحة الإنسان بطرق رائعة، وفقًا لما ورد في موقع "stylecraze".- مكافحة مرض السرطان: تساعد قشور البرتقال في الوقاية من السرطان، حيث تحتوي على مركبات الفلافونويد والليمونين التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

- تحسين صحة الرئة: بفضل احتوائها على فيتامين سي، تساعد قشور البرتقال في تنظيف الرئتين وتقليل الاحتقان، كما يعزز فيتامين سي المناعة ويساعد في الوقاية من التهابات الرئة والبرد والإنفلونزا.

- علاج مرض السكري: تحتوي قشور البرتقال على البكتين، وهو نوع من الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي يساعد مرضى السكري.

- تقوية عضلة القلب: تحتوي قشور البرتقال على مركب الفلافونويد الذي يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وله خصائص مضادة للالتهابات.

- مساعدة في إنقاص الوزن: يعتبر البرتقال منخفض السعرات الحرارية، وبالتالي فهو إضافة رائعة لنظام غذائي لفقدان الوزن، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في السيطرة على الشهية وتثبط النهم.

تعتبر قشور البرتقال من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة. فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعد من أهم الفيتامينات التي تساهم في تعزيز صحة الجسم والحفاظ على جهاز المناعة قويًا. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر فيتامين سي أيضًا مفيدًا في تنشيط عملية حرق الدهون في الجسم، مما يساعد في تحقيق الوزن المثالي والحفاظ على اللياقة البدنية.

ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن قشور البرتقال تحتوي على مركبات تعزز صحة العين وتحسن الرؤية. فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوم بمحاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل تدهور النظر وزيادة خطر الإصابة بالمياه البيضاء.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي قشور البرتقال على خصائص مضادة للالتهابات التي تساهم في تعزيز صحة الجسم عمومًا. فهي تحتوي على مركبات تساعد في محاربة العدوى وتقوية جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والالتهابات.

وتعتبر الألياف الغذائية الموجودة في قشور البرتقال أيضًا مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. فهي تعمل على تحسين عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء، مما يساعد في تخفيف الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

في الختام، فقشور البرتقال تعتبر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الصحي. يمكنك استخدامها في عدة طرق، مثل إضافتها إلى الشاي أو الحساء، أو استخدامها في تحضير الحلويات والمرطبات. استمتع بفوائد قشور البرتقال واجعلها جزءًا من نظامك الغذائي اليومي لتعزيز صحتك ورفاهيتك.