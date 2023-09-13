انت الان تتابع خبر لمرضى السكري انتهت معاناتكم إلى الأبد.. مشروب رهيب على الريق تخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً والف وداع للإنسولين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحتاج مرضى السكري من النوع الثاني إلى الاهتمام بمراقبة مستويات الأنسولين والسكر في الدم بشكل جيد. وفقًا لدراسة أجريت في جامعة باث في المملكة المتحدة، فإن شرب القهوة قبل تناول وجبة الفطور يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم. وقد وجدت الدراسة أن تناول القهوة قبل الفطور بهدف زيادة اليقظة والانتباه يرفع مستويات السكر في الدم.

وأشار الموقع الألماني "بونته" إلى هذه النتائج التي نُشرت على موقع "cambridge.org". وقد استكشفت الدراسة أيضًا تأثير النوم المتقطع وتناول القهوة في الصباح على علامات التمثيل الغذائي المختلفة.

على الرغم من أن ليلة واحدة من النوم السيء لها تأثير محدود على التمثيل الغذائي، إلا أن شرب القهوة كوسيلة للاستيقاظ قد يؤثر سلبًا على التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقًا للدراسة التي أجروها الباحثون.

وأشارت "المجلة البريطانية للتغذية" إلى هذا التأثير السلبي. يعود أهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق آمن إلى الحد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب.

وفقًا للباحثين، قد تؤدي هذه النتائج إلى آثار صحية طويلة الأمد، وذلك بسبب الإقبال الكبير على تناول القهوة في جميع أنحاء العالم. في هذه الدراسة، تم طلبه من حوالي 30 مشاركًا صحيًا في جامعة باث أن يخضعوا لثلاث تجارب مختلفة بطريقة عشوائية.

في المرة الأولى، كان المشاركون ينامون بشكل طبيعي ليلاً، وعند الاستيقاظ في الصباح، طُلب منهم تناول مشروب الغلوكوز. في الحالة الثانية، تم تعريض المشاركين لاضطراب النوم، حيث تم إيقاظهم كل ساعة لمدة خمس دقائق، ثم تناولوا نفس المشروب المحلى بالسكر بعد الاستيقاظ. في الحالة الثالثة، بقي المشاركون مستيقظين طوال الليل وتناولوا القهوة قبل 30 دقيقة من تناول مشروب الغلوكوز في الصباح.

تم أخذ عينات من دم المشاركين في جميع الاختبارات بعد تناول مشروب الغلوكوز، والذي يعكس محتوى الطاقة (السعرات الحرارية) التي يمكن استهلاكها عادةً خلال وجبة الإفطار. أظهرت النتائج أن تناول القهوة قبل وجبة الإفطار أدى إلى زيادة استجابة الغلوكوز في الدم بنسبة تصل إلى 50٪.

على الرغم من الدراسات السابقة التي تشير إلى فوائد القهوة على الصحة، إلا أن هناك دراسات أخرى تظهر تأثير الكافيين على مستويات السكر في الدم. في دراسة أجراها المعهد الألماني لأبحاث التغذية عام 2006، تبين أن تناول القهوة يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، أظهرت دراسات سابقة أخرى أن الكافيين يمكن أن يسبب مقاومة لهرمون الأنسولين.