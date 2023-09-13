انت الان تتابع خبر انتبهوا قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة في الفم تحذرك وتنذرك بارتفاع مستوى السكر بالدم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر العديد من الأعراض والعلامات التحذيرية إشارات مبكرة لاحتمالية الإصابة بمرض السكري، ويجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان. وعلى الرغم من العلامات الرئيسية للإصابة بالمرض، مثل العطش الشديد والحاجة المتزايدة للتبول، إلا أن هناك 6 علامات قد تظهر في الفم تنذر بذلك. ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن الدكتور رضوان محمود، طبيب أسنان من راش دينتال في لندن، أن فحص الفم بانتظام أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يساعد في تشخيص الإصابة بمرض السكري وأضاف: "إذا لاحظت أي شيء غير مرغوب فيه، فاستشر طبيب الأسنان".

وقدم الدكتور محمود 6 علامات رئيسية في الفم يجب الانتباه إليها وقد تشير إلى الإصابة بمرض السكري:

1. رائحة الفم الكريهة

2. نفس برائحة الفاكهة

3. تورم اللثة واحمرارها

4. تسوس الأسنان وفقدانها

5. التقرح

6. القلاع في الفم

ويقول الدكتور محمود إن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة، موضحًا أن هذا العارض يعني حدوث التهاب في اللثة والعظام حول الأسنان. والطريقة السهلة لاكتشاف ذلك هي استخدام الخيط: إذا كان الخيط بين أسنانك يتسبب في حدوث نزيف، فقد تكون مصابًا بأمراض وأوضح الطبيب أن أمراض اللثة يمكن أن تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة، وحتى فقدان الأسنان.

على الرغم من أن أمراض اللثة قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكري، إلا أنها قد تكون أيضًا نتيجة لعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح. وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن أمراض اللثة تحدث بسبب تراكم البلاك على الأسنان. إذا لم تقم بإزالة البلاك من أسنانك عن طريق تنظيفها بالفرشاة بانتظام، فإنه سيتراكم ويسبب تهيج اللثة.