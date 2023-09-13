انت الان تتابع خبر جوزك لازم يتدلع آخر دلع.. ضعي ملعقة من “الفازلين على الملح” ولن تصدقي النتيجة الجبارة لن تستغني عنها طوال حياتك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الفازلين هو منتج أساسي يتواجد في منزل كل امرأة، فهو مرطب فعال يحارب الجفاف ويعطي نتائج فورية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن سعره معقول ومتاح للجميع. فقط نقطة واحدة من الفازلين يمكن أن تحل جميع مشاكل البشرة. ولكن ما اكتشف حديثًا هو خلطه مع الملح، حيث يمكنك استخدام هاتين المكونتين لحماية بشرتك من التلف والأضرار المختلفة.



في هذا المقال ، سنشرح لك طريقة مزج الملح والفازلين معًا للحصول على مزيج رائع يمكنك استخدامه مرة أو مرتين في الشهر ، وستستمر النتائج لفترة طويلة.



استخدامات الفازلين والملح

كما ذكرنا ، يعد الفازلين من أقوى المرطبات التي يمكن استخدامها لترطيب الأماكن المختلفة في الجسم. ولكن عند مزجه مع الملح ، سيصبح مقشرًا قويًا يمكن استخدامه على الكوع ، اليد ، الركبة ، أو أي منطقة تعاني من الاغمقاق. قومي بفركه بلطف باستخدام أصابعك ، ولكن تأكدي من أن بشرتك ليست حساسة لهذا الخليط. ولا ينصح باستخدامه في المناطق الحساسة.

اكتفي بوضعه على المناطق المذكورة ومن ثم قومي بترطيبها جيدًا. كما لا تكرري استخدام هذه الوصفة أكثر من مرتين في الشهر.



يمكنك أيضًا خلط الفازلين والملح مع زيت الزيتون وبودرة دم الغزال ، ويمكنك أيضًا إضافة بعض القهوة واستبدال زيت الزيتون بالعسل. ثم ضعيها على الشفاه ، وافركيها بلطف باستخدام فرشاة الأسنان أو أصابعك. هذه الوصفة تزيل الجلد الميت وترطب الشفاه بشكل طبيعي.