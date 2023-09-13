انت الان تتابع خبر معجزة ربانية لمشروب جبار متوفر بكل بيت يجهله الكثيرون يخفض السكر التراكمي ويقوى الذاكرة ويغذي المخ ويحسن الدماغ في وقت قصير ومئات الفوائد الأخرى؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الشاي الأخضر يُعتبر واحدًا من أكثر المشروبات المفيدة لصحة الإنسان على وجه الأرض، حيث يحتوي على العديد من الفوائد المحتملة.

قد يساعد الشاي الأخضر في دعم الإدراك، والحفاظ على الوزن المعتدل، وتوفير بعض الحماية ضد السرطان.

فيما يلي 10 فوائد صحية محتملة للشاي الأخضر:

1. يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية من مادة "البوليفينول".

هذه المركبات تسمى "كاتشين" وهي مضادات أكسدة تساعد على منع تلف الخلايا وتوفر فوائد صحية أخرى.

نوع الـ"كاتشين" الأكثر شهرة ووفرة في الشاي الأخضر هو "epigallocatechin-3-gallate" (EGCG)، إذ أكدت دراسة موثوقة أنه قد يسهم في تحسين الحالات الصحية المختلفة أو علامات المرض.

توصلت دراسة أجريت في عام 2017 إلى أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يحسن وظائف الإدراك والمزاج والمخ. يعزى هذا التأثير إلى المركبات الموجودة في الشاي الأخضر مثل الكافيين وإل-ثيانين. وفي دراسة أخرى أجريت في عام 2020، تم ربط شرب الشاي الأخضر بانخفاض فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 64% لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم هذا التأثير بشكل أفضل.

يحتوي الشاي الأخضر على مكونات تساهم في تحسين وظائف المخ والصحة المعرفية. ويبدو أن شرب الشاي الأخضر يقلل فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2022، يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في حرق الدهون بشكل إيجابي من خلال زيادة عملية التمثيل الغذائي وتعزيزها أثناء ممارسة التمارين الرياضية مثل التمارين الأيروبية وتمارين المقاومة.

ومع ذلك، يشير مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة إلى أن تأثير الشاي الأخضر على فقدان الوزن قد يكون ضئيلًا على الإجمال.

على الرغم من أن الأدلة متباينة وغير متناسقة، إلا أن بعض الأبحاث قد ربطت شرب الشاي الأخضر بانخفاض فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الرئة وسرطان المبيض.

وجدت دراسة أجريت في عام 2020 أن الأبحاث التجريبية تظهر تأثيرًا مفيدًا متواضعًا للشاي الأخضر على احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل عام، ولكن لم يتمكن العلماء من استنتاج أي تأثيرات ثابتة. وبالتالي، هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث عالية الجودة لتحديد فوائد الشاي الأخضر في الوقاية من السرطان.

ملخص الدراسة:

توجد بعض الأدلة على وجود علاقة بين شرب الشاي الأخضر وانخفاض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على البشر لاستكشاف هذا الأمر بشكل أفضل وتحديد الآليات التي تدعم هذه العلاقة.

5. قد يحمي الدماغ من الشيخوخة:

أظهرت دراسة أجريت في عام 2020 أن الشاي الأخضر مرتبط بمستويات منخفضة من علامات معينة مرتبطة بمرض "ألزهايمر" لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل معرفية معروفة حاليًا. ويمكن أن تكون المركبات الموجودة في الشاي الأخضر مثل EGCG و L-theanine مسؤولة عن ذلك. ومع ذلك، أفادت دراسة أجريت في عام 2023 أن شرب 13 كوبًا أو أكثر يوميًا من جميع أنواع الشاي يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بمرض "ألزهايمر".

يمكن أن تدعم المركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي الأخضر صحة الدماغ وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض باركنسون وألزهايمر. ولكن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات السريرية على البشر لتوضيح أي تأثير للشاي الأخضر في هذا الصدد.

6. يمكن أن يساعد في صحة الفم:

وجدت مراجعة للدراسات التي أجريت في عام 2021 أن شرب الشاي الأخضر أو استخدام مستخلص الشاي الأخضر يمكن أن يرتبط بتحسين صحة الفم. ومع ذلك، فإن معظم الأبحاث حول هذا الموضوع لم تدرس البشر. وعلى الرغم من النتائج الواعدة، إلا أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث السريرية على البشر لتوضيح فوائد الشاي الأخضر في صحة الفم.

هناك أدلة مشجعة على أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في صحة الفم، ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد الفوائد الفعلية والآليات التي تدعم هذا الأمر.

7. يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم. وفقًا لمراجعة أجريت في عام 2020، توصلت الدراسة إلى أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام على المدى القصير. ومع ذلك، لا يوجد أي تأثير على مستويات السكر في الدم أو الأنسولين على المدى الطويل. كما أظهرت دراسة أخرى أجريت في عام 2021 على البالغين الصينيين أن تناول الشاي الأخضر يوميًا يقلل من فرص الوفاة بسبب مرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10%. ومع ذلك، لم توجد أي تأثيرات على إدارة مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وبالتالي فإن النتائج ليست قاطعة.

تختلف الأبحاث في الدور الذي يمكن أن يلعبه الشاي الأخضر في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو في إدارة المرض بشكل عام.

8. يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب. وفقًا لمراجعة حديثة للدراسات، يمكن أن يقلل تناول الشاي الأخضر بانتظام من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والدهون في الدم. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة الثابتة والدراسات السريرية البشرية طويلة المدى لتحديد العلاقة السببية.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة السريرية لتأكيد هذه النتائج.

9. يمكن أن يساعد في فقدان الوزن. وفقًا للدراسات، يمكن أن يكون تناول الشاي الأخضر مفيدًا في عملية فقدان الوزن. وجدت دراسة أجريت في عام 2022 أن تناول 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بسمنة البطن بنسبة 44%، ولكن يبدو أن هذا التأثير ينطبق فقط على النساء. ومع ذلك، لا يبدو أن الشاي الأخضر يؤثر على مستويات هرمونات الجوع والشبع، والتي تساعد في تنظيم الشهية. هناك أيضًا أدلة متباينة بشأن فقدان الوزن باستخدام الشاي الأخضر بشكل عام.

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساهم في فقدان الوزن وتقليل تراكم الدهون في منطقة البطن.

وفي الوقت نفسه، يحتوي الشاي الأخضر على مركبات وقائية ضد السرطان وأمراض القلب، مما يعني أنه قد يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان.

ووفقًا للأبحاث التي أجريت في اليابان، تشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين يشربون خمسة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا يعتبرون أقل عرضة للوفاة بأي سبب من الأسباب، مقارنةً بأولئك الذين يشربون كوبًا واحدًا أو أقل.

وفي دراسة أخرى أجريت في عام 2021، تبين أن شرب سبعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يقلل من خطر الوفاة بأي سبب من الأسباب بنسبة 62%، حتى بين الأشخاص الذين تعرضوا لنوبات قلبية.