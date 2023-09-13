انت الان تتابع خبر حزن كبير.. إعصار دانيال يجتاح المغرب العربي بأكمله ويقترب من المغرب ... والملك المغربي يطلب مساعدة سريعة و فورية من الاتحاد الأوروبي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو مرعب يُظهر الإعصار الدماري دانيال وهو يضرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا. يُظهر الفيديو بوضوح تأثير الإعصار القوي والعنيف على المدينة الساحلية، حيث ارتفعت الدوامة الهوائية السوداء المكونة من السحب الركامية الرعدية إلى أعلى مستوياتها وسدت الأفق. تعرض شرق ليبيا للغرق حيث غمرت المياه البحرية والأمطار المدينة وأغرقت الشوارع والطرقات والمنازل، مما أدى إلى شلل تام في المنطقة.

ظهر المقطع تجمعات من المياه التي غمرت الأحياء وجرفت السيارات بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الأخيرة. كما بين المقطع حجم الأضرار التي تسببت فيها العاصفة المتوسطية "دانيال" على بعض الشوارع في مدينة بنغازي، في حين يستمر الوضع في مدن شرق ليبيا في حالة طوارئ.

وفي صور لسقوط الأشجار وغرق المركبات، أظهرت خرائط الرادار الفضائي أن مركز العاصفة المتوسطية "دانيال" ينشط فوق مدينة المرج. الوضع في البيضاء وصل إلى الحد الأقصى، حيث تعرضت المدينة لأمطار غزيرة ورياح قوية، مما أدى إلى تشريد العديد من السكان وإغلاق الطرقات الرئيسية.