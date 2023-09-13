انت الان تتابع خبر يعجز المرء عن وصفها.. حفتر يكشف للجميع عن أضرار العاصفة دانيال التي ضربت دولة ليبيا والحصيلة الأولية لعدد القتلى .. (كارثة شاملة بمعنى الكلمة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق الشرق الليبي نتيجة الإعصار "دانيال" أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة وفقدان الآلاف.

وأشار حفتر خلال فيديو نشره عبر حسابه على الفيسبوك إلى أن المناطق والمدن والقرى الليبية في الجبل الأخضر تعرضت لهطول كميات غزيرة جدا من الأمطار، وصلت ذروتها إلى نسبة 400 مليمتر، وهذا رقم لم يسجل عبر تاريخ ليبيا. وقال: "الأضرار يعجز المرء عن وصفها". وأضاف: "ما زال البحث جاريا عن المفقودين الذين جرفتهم السيول القوية، وما تبع ذلك من حدوث الفيضانات الهائلة، وانهيار عدد من السدود وسقوط الكثير من المباني".