انت الان تتابع خبر رائحة مقرفة تنتشر في ارجاء مصر.. والأرصاد تكشف علاقتها بـالعاصفة "دانيال" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت رائحة غريبة في مصر مؤخراً، وأثارت استغراب الناس وتساؤلاتهم. اعتقد البعض أن هذه الرائحة الكريهة مرتبطة بمشكلة في نظام الصرف الصحي، في حين ربطها البعض الآخر بالعاصفة الجوية "دانيال".

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه لا يوجد أي ارتباط بين الرائحة الكريهة وعاصفة "دانيال". وأوضحت عضو الأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة "دانيال" يتمثل فقط في حدوث الأتربة وتساقط الأمطار وتغيرات الطقس، وهذا ما تأثرت به بعض المناطق نتيجة العاصفة التي ضربت ليبيا.

كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من حالة عدم الاستقرار المتوقعة في مصر بسبب المنخفض الجوي القادم من ليبيا، وتأثرت المناطق الشرقية من ليبيا وامتد تأثيرها إلى مناطق شمال مصر وبعض مناطق الدلتا والقاهرة يوم الثلاثاء.