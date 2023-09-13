انت الان تتابع خبر "ليست متنبئة ولا عرافة ولا ساحرة".. برلماني كويتي يفضح ليلى عبداللطيف أمام الجميع.. لن تصدّق ماذا قال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتقد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، عبدالحميد عباس دشتي، الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بعد تنبؤات جديدة قدمتها حول نهاية العام 2023.

نشر عبد الحميد عباس دشتي، عبر حسابه على موقع "إكس"، مقطع فيديو للفلكية ليلى عبد اللطيف تتحدث فيه عن توقعاتها، حيث أشارت إلى أن نهاية العام 2023 ستشهد أحداثًا محزنة، مثل اغتيال شخصية قيادية بارزة وتوقف التعليم في العديد من المدارس والجامعات حول العالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وأضافت ليلى عبد اللطيف أن شخصية إعلامية مشهورة عالميًا ستفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير، وسيشهد أحد السجون تمردًا خطيرًا يثير الفوضى والشغب ويؤدي إلى حدوث مجزرة بشرية.

وتنبأت أيضًا بقطع شبكات الإنترنت في أغلب دول العالم لفترة محدودة بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء الدول لكمين مسلح أو انقلاب عسكري وسيكون مصيره غامضًا، بالإضافة إلى رؤية معجزة حقيقية بالصوت والصورة ستثير حالة كبيرة من الدهشة والذهول في العالم.

وعلق عبدالحميد عباس دشتي على ذلك قائلاً في تغريدته: "ليست متنبئة ولا عرافة ولا ساحرة!! هي أداة تنقل تفاصيل بعض الأحداث التي تنوي استخبارات دول تنفيذها.. اسألوها عن التحويلات إلى حساباتها البنكية في لبنان والإمارات وأتحداها تنكر".

تصدرت ليلى عبد اللطيف قائمة الأكثر تداولاً في الأيام الأخيرة، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تنبؤها بحدوث زلزال قوي في المغرب خلال عام 2023.

في الفيديو، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن المغرب سيتعرض لزلزال قوي يشعر به جميع سكان البلاد، ولكنها أكدت أن الأضرار ستكون طفيفة.

وأضافت عبد اللطيف أن الزلزال سيسبب حالة من الهلع والخوف في المغرب، وسيترتب عليه بعض الأضرار الطفيفة.