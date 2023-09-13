انت الان تتابع خبر علامات الساعة لا محالة.. مقتل امرأة على يد ضرتها بعدما جمع بينهما زوجهما.. والكشف عن موقف الأخير بعد الحكم على القاتلة بالقصاص! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكر عبد العزيز العقيلي، عضو برنامج إصلاح ذات البين التطوعي، قصة مأساوية عن امرأة قتلت على يد ضرتها بعدما جمع زوجها بينهما في إحدى الليالي. وكشف العقيلي عن موقف مفاجئ للزوج في هذه القصة المأساوية.

وخلال لقاءه مع برنامج "الراصد" الذي يُبث على قناة "الإخبارية"، قال العقيلي: "تزوج شخص امرأة ثانية، وجمع بين زوجتيه في إحدى الليالي، وحدثت مشاجرة بينهما، وتطورت الأمور إلى أن قامت الزوجة الأولى بقتل الزوجة الثانية بواسطة الخنق". وأشار إلى أن الاثنتين من جنسية عربية.

وأضاف العقيلي: "انتهت مرحلة التقاضي وصدر حكم بالقصاص على القاتلة واكتسب القرار قطعية. وقد كان هناك محاولات من أولياء الدم للتنازل عن القصاص، وعرضوا مبالغ مالية ضخمة بالملايين".

وأشار إلى أن الزوج قرر التنازل عن القصاص والعفو عن زوجته القاتلة، التي هي أم لأبنائهم الستة، بدون مقابل.