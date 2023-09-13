انت الان تتابع خبر الوقاحة على اصولها.. صيدلي يستغل الصيدلية ويقوم بالتعدي على فتيات..تفاصيل تكشف لأول مرة حول ابشع حادثة حصلت في مصر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف تقرير الفحص الفني الخاص بفيديوهات عنتيل مدينة نصر، الصيدلي خ ت، عن مفاجأة مثيرة للصدمة. وفي هذا التقرير، اتهمت زوجته الصيدلي بالاعتداء على سيدات وبنات صغيرات داخل صيدلية في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.

وقد تم الكشف عن مقطع فيديو يستمر لمدة 15 دقيقة، وتم تصويره في تاريخ 3 يوليو 2019 الساعة 8:30 مساءً، ويظهر فيه الحجرة الداخلية للصيدلية.

في الفيديو، يظهر عنتيل مدينة نصر وهو يتجول في الحجرة، ويرافقه سيدة تحمل طفلاً في يدها، ويتبعهم الصيدلي مدينة نصر. وفي المقطع، ترتدي السيدة عباءة سوداء وطرحة بيضاء بها نقاط سوداء، وتقف في انتظار عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - الذي يقوم برفع ملابسها وفحصها بالسماعة على ظهرها وهي تحمل الطفل.

وفي الفيديو، يتضح أن العنتيل قام بمضايقة السيدة واعتدى عليها بشكل كبير، حيث لمس جسدها بشكل مفرط ثم قام بحملها واحتضانها. وبعد ذلك، وضعت السيدة الطفل على الأرض وبدأت في ترتيب ملابسها، وظلت واقفة حتى انتهاء الفيديو.

وكانت المفاجأة الحقيقية عند ظهور نفس السيدة في مقطع فيديو آخر، تم تصويره من كاميرا أخرى في صيدلية عنتيل مدينة نصر. ويبلغ طول المقطع 11.7 دقيقة، وتم تصويره في نفس التاريخ ولكن الساعة 8:45 مساءً.

في الفيديو الثاني، يظهر العنتيل وهو يحتضن السيدة من الخلف وهي تحمل الطفل على يدها. ثم ينصرف العنتيل ويتجول في الحجرة الداخلية للصيدلية، ويدخل ويخرج طوال مدة الفيديو.

كشفت التحقيقات عن قيام صيدلي في مدينة نصر بأفعال مشينة، حيث قام بتصوير ضحاياه باستخدام كاميرات المراقبة في الصيدلية وحفظ تلك الفيديوهات على هارد ديسك داخل ملفات تحمل أسماء الفتيات والسيدات. تبين أن بعض هؤلاء الضحايا كانوا يترددون على الصيدلية بشكل متكرر، وقد كان الصيدلي يستدرجهم إلى المكان الخلفي في الصيدلية بعد مراقبة طريقهم، ثم يقوم بالاعتداء عليهم في غضون دقائق قليلة.

تم تحليل مقاطع الفيديو العشرين التي تم ضبطها على فلاشة قدمتها محامية من طرف طليقة الصيدلي. وقد أظهرت هذه المقاطع تورط المتهم في استدراج فتيات قاصرات إلى المكان الخلفي في الصيدلية، ثم قيامه بتمزيق ملابسهن ووضع سماعة الكشف على أجزاء حساسة في أجسادهن. وقد تم توثيق أيضًا لحظات احتضان الصيدلي لبعض القاصرات في تلك المقاطع الفيديو.