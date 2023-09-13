انت الان تتابع خبر نظرات تؤلم القلب.. وجدته والدته ميتا على سريره ينزف دماء من فمه ".. اتفرج : مشهور سناب برقان الغامدي يكشف أسباب وفاة نجله!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المشهور في سناب شات برقان الغامدي عن أسباب وفاة نجله، حيث أوضح خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية أنه تناول نجله وجبة شاورما بعد صلاة الظهر وشعر بالتعب بين صلاة المغرب والعشاء، وقرر الذهاب إلى المستشفى برفقة والدته، حيث تلقى العلاج اللازم وعاد إلى المنزل.

وأضاف الغامدي قائلاً: "في الساعة 1 صباحًا، شعر ابني بالتعب ونام بعدها، وعند الساعة 10 صباحًا ذهبت والدته لغرفته للتأكد منه ووجدته ميتًا على سريره وينزف دماء من فمه وأنفه".

وختم قائلاً: "الحمد لله، أنا وزوجتي مؤمنان، ورغم الصدمة الكبيرة التي تعرضنا لها، إلا أننا مؤمنون بقضاء الله وقدره، ونعلم أن الموت يأتي برحمته، وأخيرًا أود أن أحذر الجميع من تناول الوجبات الجاهزة والسريعة وأن يكونوا حذرين فيما يتناولونه أبناؤهم".