انت الان تتابع خبر أكبر عالم زلازل مصري يصعق السعوديين بتنبؤاته المرعبة.. ماذا سيحدث في السعودية؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري صلاح الحديدي إن الزلازل في حال حدوثها على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، ستكون لها تأثير مباشر على مصر.

وأوضح الحديدي أنه يمكن أن نشعر بالقلق في حالة حدوث زلزال على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأنه سيكون له تأثير مباشر على مصر.

وأضاف قائلاً: "زلزال المغرب لن يكون له أي تأثيرات على مصر بسبب المسافة البعيدة، ولكننا نشعر بالقلق من حدوث زلازل قادمة من السعودية وشمال مصر وحتى اليونان".

وأوضح أيضاً قائلاً: "نحن في مصر نتعامل مع الزلازل بجدية ونطمئن أهالينا أنه لا داعي للقلق، فنحن بعيدين عن الزلازل التدميرية".

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، وكان مركزه في منطقة الحوز.

وأعلنت الداخلية المغربية يوم الثلاثاء أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال بلغت 2901 شخص، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وتتوقع المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.