انت الان تتابع خبر ميشال حايك يكشف عن توقعات مرعبة ومروعة.. اكتشف ما سيحدث لـ 7 دول عربية في هذا الموعد المرعب!!" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقع الخبير اللبناني ميشال حايك حدوث العديد من الأحداث المهمة في العام المقبل في العديد من البلدان العربية والعالمية. وأشار حايك إلى أن العام القادم سيكون مليئًا بالأحداث المتناقضة والمثيرة للجدل.

فيما يتعلق بليبيا، توقع حايك عودة عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطة مرة أخرى. وفي السعودية، تنبأ بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيواجه هزة أرضية، وأن ماء زمزم سيكون محور حدث مذهل. وتوقع أيضًا أن تتعرض المملكة العربية السعودية لعدوان، وأن ولي العهد محمد بن سلمان سيواجه تحديات كبيرة. أما في مصر، فتوقع حايك أن يتعرض مطار واحد لصدمة كبيرة، وأن يظهر زعيم جديد إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار حايك أيضًا إلى وجود أزمة طارئة في حياة الفنان عمرو دياب، وأن أحد السجون المصرية سيشهد اضطرابات. وفي الإمارات، لم يذكر حايك أي توقعات محددة، ولكنه أشار إلى استعداد الإمارات للأمن والانفتاح والسلام، وأن عملية التطبيع مع إسرائيل ستستمر. أما في الكويت، فتوقع حايك حدوث صدمة حزن تعم البلاد، وتسريب توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف لعام 2022، وتسريب بيانات صادمة حول تغييرات جذرية في هوية الكويت، وظهور طابور خامس يسعى للسلطة، وتعرض الكويت لهجمات إرهابية.

يتوقع أن يتم الإفراج عن القائد الفلسطيني مروان البرغوثي في فلسطين، وتشهد المسجد الأقصى تصاعدًا في التوتر، ويواجه إسماعيل هنية تحديات خطيرة، وتصعد جهة غير متوقعة المشاكل للفصائل الفلسطينية الأخرى. تظهر عهد التميمي على الساحة الفلسطينية وتشهد فلسطين تغييرًا جغرافيًا وتغييرًا في القيادات الفلسطينية. صدر قرار تنظيمي يصب لصالح فلسطين بشأن المستوطنات، ويتعرض الرئيس عباس لمخاطر صحية. تتعزز العلاقات بين الإمارات وفلسطين. في الأردن، يظهر خلل فاضح في أحد أجهزة الأمن، ويتم التركيز على أبناء الملك عبد الله. تكشف خطة تكفيرية لاستهداف شخصيات مهمة، ومن المتوقع الكشف عن أسرار انفجار مرفأ بيروت، وتتوقع تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله. وفي سياق تنبؤاته، يتوقع ميشال حايك أن تستهدف إسرائيل مواقع قريبة من الحدود اللبنانية في العام الجديد، ويتنبأ بأن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ستكون حثيثة وستتبع مبدأ العين بالعين وصدمة وصدمة مضادة تحت الأرض. كما يتوقع حدوث مواجهات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أثار ميشيل حايك، المتنبئ اللبناني، الكثير من الجدل حول تنبؤاته السنوية التي يصدرها في شهر ديسمبر من كل عام. يعتقد العديد من الناس أن ميشيل حايك تجاوز مرحلة الصدفة في تنبؤاته، حيث بدأ في مجال التنبؤ منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض لقب "نوستراداموس العرب". بينما يرون البعض الآخر أنها مجرد صدفة. وقد بدأ ميشيل حايك في مجال التنبؤ منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض لقب "نوستراداموس العرب".