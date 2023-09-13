انت الان تتابع خبر رانيا محمود ياسين تكشف سبب رفضها العمل مع عادل إمام وتصدم الجميع بجرأتها الشديدة.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من أن العديد من الفنانات يحلمن بالعمل مع الزعيم عادل إمام والوقوف أمامه، إلا أن هناك أخريات رفضن العمل مع الزعيم مثل الفنانة رانيا محمود ياسين.

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن الدور الذي تم رشحها له من قبل الزعيم عادل إمام واضطرت للاعتذار عنه. قالت الفنانة رانيا: "الفنان الكبير عادل إمام هو واحد من أكثر الأشخاص الذين دعموني، وكان أول من اتصل بي لتهنئتي على مسلسل 'العصيان 2'، فوجئت عندما قالت لي المساعدة الخاصة بي أن عادل إمام على الهاتف وهنأني على دوري في العمل".

وأكملت: "تم ترشيحي للمشاركة في بطولة فيلم 'مرجان أحمد مرجان'، الذي قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام، ولكنني اعتذرت في ذلك الوقت بسبب حملي، ثم التقينا في مسلسل 'فلانتينو'". نفت رانيا محمود ياسين الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول إجرائها عمليات تجميل بعد ظهورها المميز في حفل افتتاح "مهرجان المسرح المصري" الذي يرأسه زوجها الفنان محمد رياض.

أكدت رانيا بشكل قاطع أنها لم تلجأ إلى أي نوع من عمليات التجميل، وأشارت إلى أنها تلتزم بنظام غذائي يساعدها على الحفاظ على وزنها. قالت: "أنا لم أقم بأي عمليات تجميل على الإطلاق، ولا أنوي القيام بها، فأنا حقاً أخاف من الحقن".

قالت: "أنا أحب أن أتبع نظامًا غذائيًا وألتزم به، ولدي أسلوب حياة صحي، لذا عندما أتناول كميات كبيرة من الطعام، أعود لنظام غذائي صارم، وإذا قمت بعمليات تجميل، سيظهر ذلك على وجهي".