عرض رسمي لتاليسكا فريق أوروبي يقاتل علي اللاعب والصفقة في أنفاسها الأخيرة للحسم...تفاصيل صادمة

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الرياض - روايدا بن عباس - قصة أندرسون تاليسكا مع نادي النصر هي واحدة من تلك القصص التي تضيف الإثارة والتشويق في عالم كرة القدم. بدأت الأمور بشكل مواتٍ جداً عندما انضم تاليسكا إلى صفوف النصر في صيف 2021 قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني. كان الجميع يتطلع إلى ما سيقدمه هذا النجم البرازيلي مع فريقه الجديد ولم يخذلهم. قدم أداءً استثنائيًا ودفع الفريق إلى تجديد عقده حتى عام 2026.

ولكن كما نعلم، لا شيء ثابت في عالم كرة القدم. أظهر بشكتاش التركي اهتمامًا قويًا في الاستفادة من خدمات تاليسكا خلال هذا الصيف. أكد رئيس النادي التركي، أحمد نور تشيبي، على التفاوض مع النصر من أجل التعاقد مع اللاعب. ولكن المفاجأة كانت في رد النصر، حيث أبلغوا بشكتاش بأن تاليسكا سيستمر مع الفريق في الموسم الرياضي الجديد. يعتبر هذا قرارًا حكيمًا بالنظر إلى أهمية اللاعب ومساهمته الكبيرة في الفريق.

تاريخ تاليسكا مع بشكتاش يعود إلى الأعوام من 2016 إلى 2018، حيث كان أحد العناصر الرئيسية في الفريق. سجل اللاعب 37 هدفًا وصنع 14 آخرين خلال 80 مباراة في تلك الفترة، مما يجعله واحدًا من أبرز الأسماء في تاريخ النادي.