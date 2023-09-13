أقوى بمليون مرة من إبر الإنسولين.. 7 مشروبات جبارة تخفض السكر التراكمي فوراً وتقلل من تركيز الجلوكوز .. تعرف عليها

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الرياض - روايدا بن عباس - يحتاج مرضى السكرى إلى تناول مشروبات لترطيب الجسم والمساهمة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، حيث إن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في مستويات السكر في الدم.

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى السكر في الدم:الشاي الأخضر:

يُعتبر الشاي الأخضر أحد المشروبات الدافئة التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، وذلك بسبب محتواه من المواد المضادة للأكسدة. ومن الأفضل تناول الشاي الأخضر بدون تحلية بالسكر.

شاي الأعشاب:

تعتبر جميع أنواع مشروبات الأعشاب مهمة لمرضى السكري، مثل الزنجبيل والنعناع والكركديه والبابونج. فهذه المشروبات تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية والكاروتينات.

وعند الرغبة في تحلية شاي الأعشاب، يُفضل استخدام عسل النحل بدلاً من السكر.

القهوة:

تتميز القهوة بمحتواها من المواد المضادة للأكسدة، مما يجعلها من أفضل المشروبات التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم. ومن الأفضل تناول القهوة بدون تحلية بالسكر، ويمكن إضافة الحليب إليها.

عصير الخضار:

يُعتبر عصير الخضار من أهم العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على سكر. فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم وتحسين مستوى الأنسولين في الجسم، كما أنه يعزز حركة الأمعاء.

يتم تحضير عصير الخضار عن طريق خفق الخضروات الورقية مع بعضها البعض، مثل الجرجير والكرفس والملفوف، لإكساب العصير طعمًا حلوًا. يمكن أيضًا إضافة التوت إليه.

فيما يتعلق بالحليب قليل الدسم، فإنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لأصحاب مرضى السكري. ومع ذلك، يجب عدم الإفراط في تناول الحليب بسبب احتوائه على الكربوهيدرات العالية. لذلك، من المفضل الاعتماد على الحليب قليل الدسم لتقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات. يمكن أيضًا استبدال الحليب ببدائل غير الألبان مثل حليب الصويا أو حليب اللوز للاستفادة من فوائد مشابهة دون زيادة مستويات السكر في الدم.

عصير الليمون يُعتبر من أفضل أنواع المشروبات لأصحاب مرض السكري، حيث أنه غني بفيتامين سي الذي يُعزز جهاز المناعة ويحمي من العدوى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يجب تجنب إضافة السكر إلى عصير الليمون لتجنب زيادة مستويات السكر في الدم. يمكن تناول عصير الليمون بدون سكر أو استخدام محليات طبيعية مثل العسل أو مسحوق المستكة لإضافة الحلاوة.

الكومبوتشا هو نوع من الشاي المخمر الذي يُصنع من الشاي الأخضر أو الشاي الأسود. يُعتبر مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك، وهو مادة تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا في الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الكومبوتشا قد يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الكومبوتشا للتأكد من أنه مناسب للشخص المصاب بمرض السكري ولا يتعارض مع أي أدوية أخرى يتناولها.