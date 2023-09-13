انت الان تتابع خبر بجرأة غير معهودة... فنانه شهيرة فاتنة الجمال تدلي باعترافات من العيار الثقيل.. (زوجي يعمل معايا كده 10 مرات ومابكتفيش)لن تصدقوا من تكون! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في اعترافات مثيرة ووفقًا لما تداولته مواقع أخبارية عربية وأجنبية، قالت ممثلة شهيرة إنها كانت تعاشر زوجها 10 مرات في اليوم، بحثًا عن الحمل والإنجاب.



وأضافت الممثلة البرازيلية، ديبورا سيكو، أنها كانت تقضي معظم الوقت في علاقة مع زوجها هوجو مورا بهدف تحقيق حلم الإنجاب والأمومة.

وتابعت في تصريحاتها لمقدمة البرامج التلفزيونية سابرينا ساتو على موقع "يوتيوب":

"أصبحت حاملًا بعد شهرين من الحب، في ذلك الوقت كنا نمارس العلاقة الزوجية 10 مرات في اليوم في المتوسط".

ولحسن الحظ، أثمرت العلاقة عن حمل وأنجبا ابنتهما ماريا فلور، وهي الآن في الرابعة، مما أدى إلى تغيير حياتهما.



وعلى الرغم من اعترافها بأن لديها فرصة أقل للراحة في الوقت الحاضر، إلا أنها لا تزال تشعر بشهوة كبيرة نحو زوجها.

وصدمت صراحة ديبورا في الحديث عن العلاقة الخاصة مع زوجها متابعيها، الذين وجهوا انتقادات لها بسبب جرأتها المتزايدة.



وعلى الرغم من ذلك، هناك من دافع عن الممثلة التي تألقت في عشرات المسلسلات والأفلام، ومن بينها فيلم "اعترافات فتاة برازيلية" في 2011.

وقال أحد المعجبين على "يوتيوب": "إنه عام 2020 وما زال الناس يعتقدون أنه من العبث التحدث عن العلاقة". وكتب آخر: "أحب ديبورا لكونك دائمًا حرة وأصيلة وجذابة".



وأضاف الثالث قائلاً: "لقد استمتعت بالمقابلة. يجب أن يكون هناك جزء ثانٍ لها". ديبورا فيالهو سيكو مورا هي ممثلة برازيلية، ظهرت على الشاشة التلفزيونية في سن مبكرة، حيث كانت أول ظهور لها في سن الثامنة، وحصلت على جائزة سينما البرازيل الكبرى لأفضل ممثلة عام 2012 عن دورها في مسلسل مشهور.