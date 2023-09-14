انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية الضابط الوسيم الذي نام مع سهير رمزي وميرفت أمين وأحب يسرا لحد الجنون وكان يحلم أن يتزوجها لكنها رفضت بشدة.. والصدمة من هو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم يكن النجم المصري محمود قابيل محظوظًا في حياته الشخصية، فقد واجه العديد من التحديات في علاقاته العاطفية. تزوج محمود عدة مرات، ولكن للأسف انتهت جميع زيجاته بالفشل.

في البداية، تزوج محمود من الفنانة سهير رمزي، ولكن هذا الزواج لم يدم طويلاً وانتهى بسرعة. في لقاء سابق، اعترفت سهير بأنها ندمت على هذا الزواج واعتبرته خطأً في حياتها. وكانت تشعر بأنها لم تتمتع بالحرية والاستقلالية التي تستحقها كامرأة.

بعد ذلك، قرر محمود الزواج من الفنانة ميرفت أمين، وقد أكد في العديد من المقابلات أنه كان يحبها بشدة وكان يتمنى أن يقضي معها بقية حياته. ومع ذلك، لم يكن للزواج بينهما بالنجاح، وقيل في ذلك الوقت أن الغيرة كانت السبب وراء ذلك. وكانت هناك أيضًا اختلافات في الأولويات والطموحات بينهما، مما أدى إلى انهيار العلاقة.

أعترف محمود قابيل في وقت سابق بأنه وقع في حب الفنانة يسرا قبل أن تتزوج، ولكنه لم يخبرها بمشاعره. وأكد أنه كان يتمنى الزواج منها، ولكن الظروف لم تسمح لهما بأن يكونا معًا. وبعد ذلك، تزوجت يسرا من زميله الممثل أحمد زكي.

يذكر أن محمود قابيل ولد في محافظة القاهرة عام 1946، ونشأ في الإسكندرية. تخرج من مدرسة الليسيه، ثم التحق بالكلية الحربية وشارك في حرب 1967. لعب دورًا هامًا في وحدات الاستطلاع خلف خطوط العدو، وكان جزءًا من المجموعة التي قامت بجمع المعلومات التي ساعدت في وضع خطة لتحطيم خط بارليف. أصيب عدة مرات خلال العمليات الحربية، ولذلك لم يتمكن من المشاركة في حرب أكتوبر.

بدأ محمود قابيل مشواره الفني في عالم السينما بمشاركته في فيلم "العصفور" مع النجمين صلاح قابيل ومحسنة توفيق في عام 1972. ومنذ ذلك الحين، شارك في العديد من الأفلام مثل "عجايب يا زمن" و"الحب تحت المطر" و"كفاني يا قلب" و"كلهم في النار" و"القاضي والجلاد والملاعين". ولكن بعد ذلك، انقطع عن الفن لفترة وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

عاد قابيل إلى القاهرة في عام 1994 ليستأنف مشواره الفني. بدأ بفيلم "لحم رخيص" ثم قام ببطولة فيلم "ضربة جزاء" في عام 1995. ومنذ ذلك الحين، قام بتقديم سلسلة من الأعمال الناجحة مثل "هوانم جاردن سيتي" و"عيش الغراب" و"القلب يخطئ أحيانًا" و"دانتيلا" و"جنون الحياة" و"كوكب الشرق" وغيرها.

تعرض قابيل لهجوم شديد بعد سفره إلى إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد. تلقى انتقادات كثيرة بسبب هذا السفر، مما دفعه للسفر إلى الولايات المتحدة والاستقرار فيها لمدة 12 عامًا. ورد قابيل على هذه الانتقادات قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "في أواخر السبعينات كنت أمتلك شركة سياحة وكنت أحصل على وكالة للطيران بين القاهرة وتل أبيب بعد توقيع اتفاقية السلام. سافرنا إلى تل أبيب لافتتاح الخط الجوي، وعندما عدنا علمنا أن إذاعة مونت كارلو أذاعت أسماء المسافرين إلى إسرائيل وكان اسمي من ضمنهم وأُدرجت اسمي في قائمة سوداء".

اختير قابيل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لتكون له دور سفير للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط في عام 2003. قدم قابيل جهودًا كبيرة في رعاية الأطفال ودعم حملات مكافحة الأمراض ومناهضة منع الفتيات من التعليم. واعتبر هذا التكليف أهم إنجاز في حياته قائلاً:

تعلمت الكثير من هذه التجربة إضافة إلى شعور الإنسان بأن ذات أهمية له لازمة فى الحياة، وتأكدت أن الفن والإعلام لهما دورا مهما لمكافحة المشكلات سواء المحلية أو القومية. خلال عمله باليونيسيف.

وأضاف قابيل أنه كان يدير مشروعا استثماريا عائليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يتعلق بزراعة الموالح، ووصف هذه التجربة بأنها "مفيدة جدا"، ولكنه أضاف أنه ترك إدارة المشروع لأخيه ليتفرغ لأعماله الفنية والتنموية.