اقوى منشط خارق على مر العصور سيجعلك تتغلب على سما المصري وترمي علبة المنشطات للشارع وستصبح بقوة 1800 رجل افريقي ...فقط قوم بوضع خليط القرنفل وزيت الزيتون بهذه الطريقة قبل دخولك بـ 6 دقائق الى غرفة النوم..؟!

انت الان تتابع خبر اقوى منشط خارق على مر العصور سيجعلك ترمي علبة المنشطات للشارع وستصبح بقوة 1800 رجل افريقي ...فقط قوم بوضع خليط القرنفل وزيت الزيتون بهذه الطريقة قبل دخولك بـ 6 دقائق الى غرفة النوم..؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبحث الكثير من النساء عن طرق لتطويل وتكثيف شعرهن والحفاظ على بشرتهن في نفس الوقت. ومن بين المكونات الهامة التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر هو القرنفل وزيت الزيتون. يعتبر القرنفل من المكونات القوية سواء على الجسم أو الشعر، ويمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون. ويعتبر زيت الزيتون أيضًا من المرطبات القوية سواء على صحة الجسم أو الشعر.

سنوضح في هذا المقال طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل وكيفية استخدامهما معًا بأقل عدد من المكونات. سنوضح أيضًا أهمية القرنفل وزيت الزيتون واستخدامهما على البشرة والشعر.

لتحضير زيت الزيتون مع القرنفل، يوجد عدة طرق وسنتناول أهمها في هذا المقال.

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

عيدان من القرنفل

زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نحضر عيدان من القرنفل ونقوم بطحنها جيدًا.

نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها البعض.

نضيف ملعقة صغيرة من النشا ونقوم بالتقليب.

نقوم بوضع هذه الوصفة على الشعر وخاصةً الفروة من الجذور حتى الأطراف.

تُترك هذه الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسلها. ستحصل على نتائج مذهلة خلال شهر واحد من استخدام هذه الوصفة. يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة على البشرة والجسم. لنتعرف على طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل كمشروب.

يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة كمشروب، وليس فقط للجسم والبشرة، حيث يوجد لهما العديد من الفوائد. سنشرح طريقة تحضير هذا المشروب في الأسطر التالية.

المكونات: زيت زيتون، عيدان قرنفل، ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار عيدان من القرنفل ونقوم بنقعها جيدًا لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بغلي عيدان القرنفل في ماء على النار ونضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى تلك المكونات. يمكننا تناول هذا المشروب قبل النوم وسوف نحصل على نتيجة مدهشة بعد تناوله في كل ليلة. سوف يساعد هذا المشروب على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ.

يمكننا أيضًا استخدام خلطة سحرية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ. تتكون هذه الخلطة من ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من الفازلين وملعقة من الثوم المفروم. يتم مزج جميع المكونات معًا حتى الحصول على مزيج متجانس. ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر. ستلاحظين الفرق في طول وكثافة وجمال شعرك بعد أول استخدام. ستحصلين على شعر طويل وصحي جدًا وكثيف مثل شعر الهنديات.

يمكننا أيضًا تفتيح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من القهوة وملعقة من النشا وملعقة من الجلسرين وملعقة من زيت الورد. يتم مزج جميع المكونات معًا حتى الحصول على مزيج متجانس. ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة. ستلاحظين الفرق في بياض ونعومة البشرة بعد أيام قليلة. هناك فوائد أخرى لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ. يمكننا أولاً طحن حبتين من الأسبرين وإضافة ملعقة من زيت الزيتون وبيضة واحدة. يتم مزج جميع المكونات معًا حتى الحصول على مزيج متجانس. ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر. ستلاحظين الفرق في طول الشعر بعد أيام قليلة. يعتبر هذا من أفضل الطرق المستخدمة في تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة جنونية. يمكن استخدام هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا. يمكننا أيضًا استخدام طريقة أخرى لتطويل الشعر بوضع ملعقة من الويازيغ مع ملعقتين من زيت الزيتون وصفار بيضة كاملة. يتم تدليك الشعر بهذا القناع الرهيب. ستلاحظين الفرق في طول الشعر وصحته بعد استخدام هذا القناع.