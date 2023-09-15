انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. صافيناز تستعرض جسدها المثير بهذه الطريقه من غرفه نومها باللون الاسود.. ومتابع كسحت المصري وفيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراقصه الاستعراضيه والفنانه الكبيره صافيناز ونتي اشتهرت برقصتها الجريئه واستخدام جميع جسدها في وصلاه الرقص التي تقوم بها الراقصه الارمانيه التي اشتهرت بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت صافيناز مقطع على حسابي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهي تستحم بالبكيني وظهرت على حمام السباحه من داخل منزلها وهي تقوم بوصله رقص في غايه الروعه والجمال وليست المره الاولى التي تظهر من داخل منزلها واحيانا ما تظهر في غرفه نومها ببدلات رقص جريئه جدا وقويه.

وجاءت التعليقات على صافيناز تبرز فيها ملامه صافينازل جميله ورقصها الشرقي الذي جمع الكبير جدا من المشاهدين والمتابعين حولها منذ ان جاءت الى مصر وهي تتعمد اظهار انوثتها وجبالها بشكل كبير جدا وتستخدم بعضا من اجزاء جسدها بطريقه كبيره جدا.