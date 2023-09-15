انت الأن تتابع خبر خاص للكبار فقط.. اقوى واشرس مشهد من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب جمالها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه المصريه يسرا التي تعد من اشهر الفنانات في مصر الوطن العربي تصدرت محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضيه وذلك بالفيديو جديد لها من فيلم الشهيد للغايات فيلم رساله للوادي الذي حصل الكثير من الجوائز ولقى نجاحا باهرا بسبب اداء النجم عادل امام والفنانه يسرا.

الفنان يسرا هي وحيده من الفنانات الذين استطاعوا ان يقدموا الكثير من الاعمال القويه مع الزعيم عادل امام هي من اشهر الفنانات التي قدمت الكثير من الاعمال مع الزعيم عادل امام وحازت على اعجاب الملايين من المشاهدين وليس هذا فقط بل قدمت معه الكثير من الاعمال سواء في السينما قديما او حديثا.

بدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، تبرر عملها في بداياتها ببعض الأفلام التي قد لا ترقى إلى مستوى فني جيد بقولها: «عندما بدأت كانت بداخلي شحنة كبيرة للتمثيل،